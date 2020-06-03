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Döviz Kurları ( 3 Haziran 2020 )

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Döviz Kurları ( 3 Haziran 2020 )
Döviz Kurları ( 3 Haziran 2020 )

Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

3 Haziran 2020'in sabah saatlerinde Dolar güne 6,7252 lira seviyesinde başladı.

Euro/TL 7,5400 liradan, işlem görüyor

Sterlin ise 8,4692 liradan işlem görüyor.

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