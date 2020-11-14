  • BIST 1.291
  • Altın 465,487
  • Dolar 7,6523
  • Euro 9,0460
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAAli Pilli: 1 pozitif vakaya rastlandı!

Döviz Kurlarında Son Güncel Rakamlar (14 Kasım 2020 Cumartesi)

» »
Döviz Kurlarında Son Güncel Rakamlar (14 Kasım 2020 Cumartesi)
Döviz Kurlarında Son Güncel Rakamlar (14 Kasım 2020 Cumartesi)

Haftasonu'na 7,50'nin üzerinde başlayan dolar/TL kurunda bugün, Cuma gününe nazaran yine düşüş yaşandı.

Dolar, bugün Piyasaya 7,59'dan giriş yaptı.

Euro'nun da doların peşinden düşmeye devam ettiği gözlemleniyor.

An itibariyle Euro/TL, 8,96'dan işlem görüyor. 

Fakat tüm bunlara ek olarak Sterlin ise yine yükselişte.
Dün Sabah saatlerinde; 9,9957 lira alış fiyatı ile işlem gören sterlin, Bugün 10,0124 lira'dan işlem görüyor.

do-003.jpg

Etiketler: , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Altın Piyasasında Son Durum ( 13 Kasım 2020 Cuma )13 Kasım 2020 Cuma 09:10
  • Goldman Sachs, TCMB'nin 19 Kasım'da 475 baz puana varan faiz artırımı yapabileceğini tahmin ediyor12 Kasım 2020 Perşembe 11:51
  • Dövizde Kurlarında Son Güncel Rakamlar (12 Kasım 2020 Perşembe)12 Kasım 2020 Perşembe 09:44
  • Dolar ve altından sert düşüş11 Kasım 2020 Çarşamba 17:08
  • Borsa İstanbul'dan İki Rekor11 Kasım 2020 Çarşamba 09:59
  • Dolar Güne Düşüşle Başladı11 Kasım 2020 Çarşamba 09:51
  • BDDK'dan Yine Bir Swap Hamlesi11 Kasım 2020 Çarşamba 09:46
  • Döviz Kurlarında Son Güncel Rakamlar (11 Kasım 2020 Çarşamba)11 Kasım 2020 Çarşamba 09:36
  • Altın Fiyatlarında Son Durum (11 Kasım 2020 Çarşamba)11 Kasım 2020 Çarşamba 09:23
  • Dolar Ve Euro Piyasası Dalgalı Seyrediyor10 Kasım 2020 Salı 12:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti