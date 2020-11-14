Döviz Kurlarında Son Güncel Rakamlar (14 Kasım 2020 Cumartesi)

Haftasonu'na 7,50'nin üzerinde başlayan dolar/TL kurunda bugün, Cuma gününe nazaran yine düşüş yaşandı.



Dolar, bugün Piyasaya 7,59'dan giriş yaptı.

Euro'nun da doların peşinden düşmeye devam ettiği gözlemleniyor.



An itibariyle Euro/TL, 8,96'dan işlem görüyor.

Fakat tüm bunlara ek olarak Sterlin ise yine yükselişte.

Dün Sabah saatlerinde; 9,9957 lira alış fiyatı ile işlem gören sterlin, Bugün 10,0124 lira'dan işlem görüyor.



