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Dr. H. İlker İpekdal, KTTB Başkan adayı olduğunu açıkladı

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Nöroloji Uzmanı Dr. H. İlker İpekdal,  KTTB'nin Ekim ayının son haftalarında gerçekleşecek olan başkanlık seçimine adaylığını koyduğunu açıkladı
Dr. H. İlker İpekdal, KTTB Başkan adayı olduğunu açıkladı

Nöroloji Uzmanı Dr. H. İlker İpekdal,  KTTB'nin Ekim ayının son haftalarında gerçekleşecek olan başkanlık seçimine adaylığını koyduğunu açıkladı.

İpekdal, "Hekimler özgür ve bağımsız olmalıdır" sloganıyla yola çıktığını da belirtti.

 

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