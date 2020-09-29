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Dr. H. İlker İpekdal, KTTB Başkan adayı olduğunu açıkladı
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KIBRIS
29.09.2020 08:04
Nöroloji Uzmanı Dr. H. İlker İpekdal, KTTB'nin Ekim ayının son haftalarında gerçekleşecek olan başkanlık seçimine adaylığını koyduğunu açıkladı
Nöroloji Uzmanı Dr. H. İlker İpekdal, KTTB'nin Ekim ayının son haftalarında gerçekleşecek olan başkanlık seçimine adaylığını koyduğunu açıkladı.
İpekdal, "Hekimler özgür ve bağımsız olmalıdır" sloganıyla yola çıktığını da belirtti.
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