Dr. Halil Onalt hayatını kaybetti

Kıbrıs sevdalısı İstanbul'da yaşamını sürdüren Dr. Halil Onalt bugün hayatını kaybetti.
İstanbul'da yaşayan aslen Kıbrıslı olan Dr. Onalt bir süredir Covid-19 virüsü ile mücadele ediyordu.
Onalt'ın vefatı sevenlerini yasa boğdu.
Kıbrıs sevdalısı İstanbul'da yaşamını sürdüren Dr. Halil Onalt bugün hayatını kaybetti.
İstanbul'da yaşayan aslen Kıbrıslı olan Dr. Onalt bir süredir Covid-19 virüsü ile mücadele ediyordu.
Onalt'ın vefatı sevenlerini yasa boğdu.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.