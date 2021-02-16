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Dr. Halil Onalt hayatını kaybetti

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Dr. Halil Onalt hayatını kaybetti
Dr. Halil Onalt hayatını kaybetti

Kıbrıs sevdalısı İstanbul'da yaşamını sürdüren  Dr. Halil Onalt bugün hayatını kaybetti.

İstanbul'da yaşayan aslen Kıbrıslı olan  Dr. Onalt bir süredir Covid-19 virüsü ile mücadele ediyordu.

Onalt'ın vefatı sevenlerini yasa boğdu.

 

 

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