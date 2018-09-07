'Dünyanın en yalnız ördeği' ne horoz tacizi

Ördeklerin doğal yaşam alanları arasında yer almayan Güney Pasifik adası Niue’deki tek ördek olan Trevor için yerel halk seferber oldu.

Herhangi bir ördek türünün yaşamadığı Güney pasif adası Niue'de bu yılın başlarında yerel halk tarafından bulunan ördek Trevor, turistler tarafından yoğun ilgi gördü ve adanın sembolü haline geldi.

Ama yerel halkın bakımını üstlendiği 'yalnız ördek Trevor', yuva bulamamaktan ve horozların tacizinden muzdarip. Öyle ki ördeğin turistler ve yerel halk tarafından beslendiğini fark eden bir horoz, Trevor'ı kovalamaya ve rahatsız etmeye başladı.

Öte yandan Trevor'ın adaya nasıl ulaştığı gizemini korurken iki teori ön plana çıkıyor. Ördeğin fırtına sırasında yolunu kaybederek adaya geldiği düşünülürken, bir diğer teori ise taşındığı gemiden ada yakınlarında denize düştüğü yönünde.

Bununla birlikte ördek Trevor'ın adanın fazla yağış almaması ve yaz aylarında görülen kuraklık nedeniyle yuvasız kalabileceği tahmin ediliyor. Nitekim genellikle çeşitli su birikintilerinin etrafında yaşadıkları bilinen ördekler için su birikintileri doğal beslenme alışkanlıklarını devam ettirebilmeleri için kritik öneme sahip.

Yeni Zelanda Temsilciler Meclisi Sözcüsü Trevor Mallard, Trevor'ı Yeni Zelanda'ya yerleştirme çabalarının devam ettiğini belirtti. Mallard, Avustralya'nın Yeni Zelanda'ya yerleşmelerine izin vermeyerek Nauru'da gözaltında tutuğu çocuklara atıfta bulunarak "Umutsuzca ihtiyacı olan çocuklara izin vermeyip bir ördeğe izin vermeleri ironik olurdu" yorumu yaptı.

ADANIN KURAK OLMASI YAŞAM ALANINI TEHDİT EDİYOR

Niue Turizm Ofisi Başkanı Felicity Bollen "İnsanlar Trevor için endişeleniyor çünkü çok fazla yağmur alan bir bölge değiliz, bu yüzden Trevor'ın yaşadığı gölet kuruyor. Ördek Trevor'ın yaşadığı göletin kurumaması için halk arasında kolektif bir çaba var. İnsanlar, konteynırlar ile Trevor'ın bulunduğu gölete su taşıyor" açıklamasında bulundu. Adanın itfaiye ekibinin de Trevor hakkında bilgilendirildiği ve herhangi bir acil durumda müdahale etmeye hazır oldukları belirtildi.