Elektrik ‘Süpermarketleri’ fena tepti

KKTC’yi derinden vuran döviz krizi bazı süpermarketleri sıkıntıya sokarak küçülmeye itti. Döviz kurlarının artışı ile birlikte meydana gelen zam furyası sonrasında, ülkede yaşanan pahalılık tüm vatandaşları zor durumda bıraktı.

Taner Ulutaş-DETAY ÖZEL HABER

Özellikle gelir düzeyi düşük insanlar çok zor şartlar altında yaşam sürerken, elektrik faturaları da, süpermarketleri sıkıntıya sokmaya başladı.

ZAMLAR ALIM GÜCÜNÜ DÜŞÜRDÜ

Zamlar nedeniyle alım gücü düşen vatandaşların, zaruri ihtiyaçlara yönelmesinin yanısıra, elektrik zammının getirdiği büyük artış bazı Süpermarketleri önlem almaya ve küçülmeye itti.

BUZDOLAPLARI BAZI MARKETLERDEN SÖKÜLMEYE BAŞLADI

Artan elektrik faturalarına, Eylül ayı ortalarında %30’luk bir zammın daha ilave edilecek olması süpermarketleri korkuturken, bazı süpermarketlerin birçok elektrik ile çalışan soğutucu dolaplarını yerlerinden sökerek, marketten dışarıya çıkartmaya itti.

ELEKTRİK FATURASI 60 BİN TL OLDU DAYANAMIYORUZ

Reis Süpermarket sahibi Ayşe Reis, yaptığı açıklamada, dövizin yarattığı krizin yanısıra halkın alım gücünün düşmesi, müşterilerin azalmasına, elektriğe getirilen korkunç zamda giderlerimizin artmasına neden oldu. Hemen hemen bütün mallara yapılan zamlar haklı olarak halkın daha tedbirli alım yapmasına sebep oldu. Biz bu durum karşısında sıkıntı yaşarken, Elektrik faturalarımız da 60 bin TL civarında gelmeye başladı dedi.

KEPENKLERİ KAPATMAK YERİNE KÜÇÜLMEYE GİTTİK

Ayşe Reis, Detay Gazetesi'ne yaptığı açıklamasında devamla, bizlerin çalışanların maaşlarının yanısıra birçok giderimiz var. Devlete olan yükümlülüklerimizin yanı sıra 60 bin TL gelen elektrik faturası bizi küçülmeye itti. Birçok elektrik ile çalışan buzdolabını yerlerinden sökerek dışarı çıkarttım. Ne kadar az elektrik kullanırsam giderim o kadar az olacak. Bu elektrik faturaları ile hele hele geleceği söylenen elektrik zammı ile ayakta kalmam imkânsızdır. Kepenkleri kapatmak yerine şimdilik küçülmeye gideceğim ve masraflarımı kısacağım ifadesinde bulundu.