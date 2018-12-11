Elektriksel alan eğitim projesi tanıtılıyor

Elektrik Müteahhitleri Birliği ve Kıbrıs Lisanslı Elektrik Müteahhitleri Birliği’nin; Avrupa Birliği finansmanıyla yürüttüğü program kapsamında piyasa ihtiyaçlarına göre eğitmen ve personel eğitimleri verilecek.

Elektrik Müteahhitleri Birliği ve Kıbrıs Lisanslı Elektrik Müteahhitleri Birliği’nin; Avrupa Birliği finansmanıyla yürüttüğü program kapsamında piyasa ihtiyaçlarına göre eğitmen ve personel eğitimleri verilecek.

Eğitimde Yenilik ve Değişim 7’nci Hibe Programı kapsamında Elektrik Müteahhitleri Birliği ve Kıbrıs Lisanslı Elektrik Müteahhitleri Birliği tarafından yürütülen Alan Eğitim Projesi kapsamında yapılacak mesleki eğitim programları DAÜ Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulu’nda tanıtıldı.

Üniversitenin Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mustafa İlkan, alan eğitiminin önemine vurgu yaparak, mesleki eğitime verilen önemin giderek azalmasından duyduğu kaygıyı ifade etti.

Kişinin meslek seçiminde doğru yönlendirilmesinin önemine de vurgu yapan İlkan, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen mesleki eğitim programları hakkında bilgi verdi.

Elektrik sektöründe istihdam olanaklarını artırmak ve daha rekabetçi bir piyasa ortamı oluşturmak adına piyasa ihtiyaçlarına göre eğitmen ve personel eğitimlerinin verileceği proje 30 ay sürecek.