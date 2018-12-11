  • BIST 91.910
  • Altın 215,679
  • Dolar 5,3897
  • Euro 6,1109
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAİngiltere Brexit'i tek taraflı iptal edebilir

Elektriksel alan eğitim projesi tanıtılıyor

» »
Elektrik Müteahhitleri Birliği ve Kıbrıs Lisanslı Elektrik Müteahhitleri Birliği’nin; Avrupa Birliği finansmanıyla yürüttüğü program kapsamında piyasa ihtiyaçlarına göre eğitmen ve personel eğitimleri verilecek.
Elektriksel alan eğitim projesi tanıtılıyor

Elektrik Müteahhitleri Birliği ve Kıbrıs Lisanslı Elektrik Müteahhitleri Birliği’nin; Avrupa Birliği finansmanıyla yürüttüğü program kapsamında piyasa ihtiyaçlarına göre eğitmen ve personel eğitimleri verilecek.

Eğitimde Yenilik ve Değişim 7’nci Hibe Programı kapsamında Elektrik Müteahhitleri Birliği ve Kıbrıs Lisanslı Elektrik Müteahhitleri Birliği tarafından yürütülen Alan Eğitim Projesi kapsamında yapılacak mesleki eğitim programları DAÜ Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulu’nda tanıtıldı.
Üniversitenin Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mustafa İlkan, alan eğitiminin önemine vurgu yaparak, mesleki eğitime verilen önemin giderek azalmasından duyduğu kaygıyı ifade etti.
Kişinin meslek seçiminde doğru yönlendirilmesinin önemine de vurgu yapan İlkan, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen mesleki eğitim programları hakkında bilgi verdi.

Elektrik sektöründe istihdam olanaklarını artırmak ve daha rekabetçi bir piyasa ortamı oluşturmak adına piyasa ihtiyaçlarına göre eğitmen ve personel eğitimlerinin verileceği proje 30 ay sürecek.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yerli ürünler haftası kapsamında okullarda etkinlikler düzenleniyor11 Aralık 2018 Salı 15:28
  • LTB “Güvenilir Eller Projesi”ni hayata geçirmek için çalışma başlattı11 Aralık 2018 Salı 15:25
  • TDP Genel Sekreteri Dr. Halil Hızal oldu11 Aralık 2018 Salı 15:20
  • Yerli ürünler haftası kapsamında okullarda etkinlikler düzenleniyor11 Aralık 2018 Salı 15:10
  • Fuat Oktay: Kıbrıs'ta çıkarlarımızdan taviz vermeyeceğiz11 Aralık 2018 Salı 15:00
  • Felaketlerden Ders Çıkarmıyoruz11 Aralık 2018 Salı 14:55
  • Kasapoğlu, 12. Spor Şurası’na katılmak amacıyla bu akşam KKTC’ye geliyor11 Aralık 2018 Salı 14:50
  • Tatar: “Çözüm bulamayacaksanız, halkın geleceğini harcamayın istifa edin”11 Aralık 2018 Salı 14:40
  • Denktaş: “13. maaşları 20 Aralık Perşembe günü ödenecek”11 Aralık 2018 Salı 14:35
  • TDP Genel Sekreteri Dr. Halil Hızal oldu11 Aralık 2018 Salı 14:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti