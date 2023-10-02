Ercan'dan ülkeye giriş yaparken tutuklandı

Ercan Havalimanı'nda başkasının kimliğine bürünerek ülkeye giriş yapmak isteyen 26 yaşındaki erkek şahıs polis tarafından tutuklandı.

Konuyla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

01.10.2023 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Ercan Havalimanı’na yurt dışından gelen S.H.(E-26)’nin, tasarrufunda bulundurduğu daha önceden sahte olarak başka bir şahıs adına düzenlenmiş olan pasaportu, görevli memura vermek suretiyle tedavüle sürüp belgede adı geçenin kimliğine bürünerek, sahte davranışla kayıt temin etmeye teşebbüs ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.