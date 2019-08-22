  • BIST 95.394
  • Altın 277,880
  • Dolar 5,7622
  • Euro 6,3865
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Erdoğan Tatar'ı kabul etti, görüşme Ankara'da Külliye'de gerçekleşti

» »
Erdoğan Tatar'ı kabul etti, görüşme Ankara'da Külliye'de gerçekleşti
Erdoğan Tatar'ı kabul etti, görüşme Ankara'da Külliye'de gerçekleşti

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde görüştü. 

ürkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Ersin Tatar'ın baş başa gerçekleştirdiği görüşme tamamlandı. 

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yer alan görüşme yarım saat sürdü. Görüşmenin ardından Erdoğan başkanlığındaki heyetlerarası görüşmeye geçildi. 

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Tatar arasında gerçekleştirilen  görüşmede, Türkiye ile KKTC arasındaki yakın işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik hususlar ile Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon kaynaklarına dair faaliyetler ve Kıbrıs meselesine ilişkin son gelişmeler ele alındı. 

Başbakan Tatar’a ziyaretinde Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu da eşlik ediyor. 

Öte yandan Erdoğan Tatar görüşmesi sırasında Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dikkat! Askeri mahkemeden firar etti!22 Ağustos 2019 Perşembe 17:11
  • TDP EL-SEN'i ziyaret etti22 Ağustos 2019 Perşembe 17:10
  • Yarın sabah Lefkoşa bölgesinde 3 saat elektrik kesintisi yapılacak22 Ağustos 2019 Perşembe 16:17
  • "T.C. ile yapılması muhtemel görünen proje Kıbrıs Türk toplumunun projenin eşit bir paydaşı olması sağlanmalıdır"22 Ağustos 2019 Perşembe 15:55
  • Polisten önemli duyuru22 Ağustos 2019 Perşembe 15:35
  • Tır içinde gizledikleri araç motorlarını yurtdışına çıkarmaya çalışan 2 kişi tutuklandı22 Ağustos 2019 Perşembe 15:31
  • Hırsızlık zanlısı mahkemeye çıkarılırken firar etti!22 Ağustos 2019 Perşembe 15:22
  • Akıncı, Merlen’i kabul etti22 Ağustos 2019 Perşembe 14:51
  • Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Selimiye Camii’nin RESTORE edileceğini açıkladı22 Ağustos 2019 Perşembe 14:47
  • TÜK’ün zahire alımları yarın sona erecek22 Ağustos 2019 Perşembe 14:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti