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Erhan Arıklı saflaşın dedi! Tatar Arıklı kol kola yürüyecek!

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Erhan Arıklı saflaşın dedi! Tatar Arıklı kol kola yürüyecek!
Erhan Arıklı saflaşın dedi! Tatar Arıklı kol kola yürüyecek!

Erhan Arıklı saflaşın dedi! Tatar Arıklı kol kola yürüyecek!

İşte açıklama;

Değerli Kardeşlerim,

Mesele artık Tatar-Akıncı meselesi olmaktan çıkmıştır.

Mesele, Sayın Akıncı ve yandaşları tarafından "Türkiyenin istediği ve istemediği Adayların yarışı" haline getirilmiştir.

Bu durumda Akıncı kazanırsa yandaşları "Türkiyeyi de yendik" diye bayram yapacaktır. Gelinen bu aşamada herkes safını belirlemek zorundadır.

Bugün saat 16 da Dereboyunda buluşup Tatara destek yürüyüşümüzü yapacağız.

Allah utandırmasın...

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