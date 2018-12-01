Erhürman: “Gerek kadın gerekse gençlerin iş gücüne katılım oranında arzu edilen noktada değiliz”

Başbakan Tufan Erhürman, gerek kadın gerekse gençlerin iş gücüne katılım oranında arzu edilen noktada olunmadığını belirtti.

Mağusa Kültür Derneği’nin, Avrupa Birliği’nin Eğitimde İnovasyon ve Değişim başlığı altında yaptığı hibe programından yararlanmaya hak kazanan LEAD ( öğren-deneyimle-uygula-geliştir) Projesi’nin tanıtım etkinliği dün akşam gerçekleştirildi.

Başbakanlıktan verilen bilgiye göre, Mağusa Kültür Derneği’nin işsizlikle mücadele ve istihdamın artırılması amacıyla, yaşam boyu eğitim merkezi haline gelmesi düşüncesiyle hayata koyduğu etkinliğin tanıtımı Buğday Camii’nde davetlilerin katılımıyla yapıldı.

Geceye Başbakan Tufan Erhürman, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ve çok sayıda davetli katıldı.

CUMAOĞULLAR

Gecenin açılışında konuşan Mağusa Kültür Derneği Başkanı Dudu Cumaoğulları, derneğin kuruluş amaçlarını anlatarak amaçlarının ülkede her kesime hizmet edebilecek ortamı yaratmak olduğunu söyledi ve geceye katılanlara teşekkürlerini sundu.

AKCIN

LEAD Proje müdürü Aycan Akcın da proje hakkında bilgi vererek, projenin AB’nin mali destekli bir proje olduğunu belirtti ve amaçlarının bölgedeki özellikle kadın ve gençlerin işsizlik sorunuyla mücadele etmek olduğunu kaydetti.

DOCHERTY

Avrupa Birliği Birim Yetkilisi Michael Docherty ise konuşmasında, projenin Kıbrıs Türk toplumunda istihdamı artırmak adına çok önemli olduğunu vurgulayarak, projenin özellikle kadın ve gençlerin becerilerini geliştirip,rekabet edebilme gücünü artıracağını ifade etti ve AB’nin eğitim standartlarını geliştirip ekonomik ve sosyal kalkınmayı desteklediğinin altını çizdi.

TENOVA

DAÜ Rektör Yardımcısı Prof.Dr Cem Tenova da, konuşmasında, projenin ülke açısından önemine değinerek, ülkede hem kurumların personel bulmada hem de hem de personelin iş bulmada güçlüklerle karşılaştığını anımsattı ve proje sayesinde staj ve ağ oluşturma çalışmalarının da çok yararlı olacağına dikkat çekti.

Tenova proje sayesinde özellikle belli kesimleri ele alarak desteklemenin büyük önem taşıdığını da belirterek, yaşam boyu eğitim fikrinin desteklenmesinin de ayrıca önemli olduğunu kaydetti.

ŞAHALİ

Etkinliğe katılan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali de yaptığı konuşmada, Mağusa Kültür Derneği’nin toplumsal adımlar atmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ülkenin tarımsal alanlarının neredeyse yarısının bulunduğu Mağusa’da tarım iş gücünde, kadın ve çocuk sayısının oldukça az olduğunu söyledi.

Şahali, böylesi bir projenin tarım iş gücünde de geçerliliğini ortaya koyması halinde üretimin çok daha ilerilere taşınabileceğine vurgu yaptı.

Bakan Şahali ülkenin tarımsal faaliyetlerinin kendi iş gücümüzle ilerlemesinin önemine dikkati çekerek, bu ve benzeri projelerle yerel iş gücünün artacağına olan inancını da dile getirdi.

BAYBARS

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars da, etkinlikte yaptığı konuşmada, ülkedeki kadın ve genç işsizlik oranına bakıldığında projenin çok büyük önem taşıdığını ifade ederek, ülkede kadın ve gençlerin siyasetteki yerlerinin sıkıntılı olduğunu ve bunun yıllardır tartışıldığını belirtti ve bunun toplumsal bir kayıp olduğunu dile getirdi.

Baybars projeyi hazırlayan ve destekleyen herkese teşekkürlerini de sundu.

ERHÜRMAN

Başbakan Tufan Erhürman da geceye katılarak bir konuşma yaptı.

Başbakan Erhürman konuşmasına Mağusa Kültür Derneği yetkililerine böylesi bir projeyi hayata geçirdikleri için, Avrupa Birliği’ne de destekleri için çok teşekkür ederek başladı.

Başbakan Erhürman, KKTC’de genel iş gücüne katılım oranının hala bugün % 51’in üzerine çıkamadığını belirterek, Güney Kıbrıs ile mukayese edilmesi halinde bu oranının orada % 61.6 olduğunu ve kadınlar söz konusu olması halinde bu rakamın daha da vahim sonuçlar ortaya koyduğunu söyledi.

Başbakan Erhürman, gerek kadın gerekse gençlerin iş gücüne katılım oranında arzu edilen noktada olunmadığını vurgulayarak, öncü sektör olan turizmde KKTC vatandaşlarının istihdam oranının % 22 olduğunu, özel sektör genelinde ise bu rakamın % 41 olduğunu ifade etti.

Ülkenin gelişmesi adına daha çok çalışıp, daha çok üretip bu bağlamda hem hükümetin hem de halkın hızlanması gerektiğine vurgu yapan Başbakan Erhürman, “Kim ne derse desin bizim halkımıza da,gençlerimize de,kadınlarımıza da inancımız tamdır” şeklinde konuştu.

Erhürman, ihtiyaç duyulan bu tür projelerin çoğaltılmasının önemine vurgu yaptı.