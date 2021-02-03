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Erhürman: işçilere, esnafa ve özel sektöre bir şey veriyormuş gibi yapıp hiçbir şey vermeyen bir "algı operasyonu"!!!

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Erhürman: işçilere, esnafa ve özel sektöre bir şey veriyormuş gibi yapıp hiçbir şey vermeyen bir "algı operasyonu"!!!
Erhürman: işçilere, esnafa ve özel sektöre bir şey veriyormuş gibi yapıp hiçbir şey vermeyen bir "algı operasyonu"!!!

İşte açıklama;

"Ekonomik paket" değil, var olanları yeni bir şeymiş gibi lanse eden, halihazırda var olan hakları da budayan, muğlak cümlelerle gerçeği gizlemeye çalışan, işçilere, esnafa ve özel sektöre bir şey veriyormuş gibi yapıp hiçbir şey vermeyen bir "algı operasyonu"!!!

 

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