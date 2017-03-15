Erkek Çocuğa Hamile Kalmanın Bilimsel Yolları Varmış!

Gerçekten böyle bir yol var mı diyorsanız sizi şöyle alalım...O malum soru her zaman gelir...

Kız mı olsun?

Erkek mi olsun?"

Aslında cevap her zaman "sağlıklı olsun" olsa da, küçüklükten beri hayalini kurduğumuz hep bir "oğlum olsun" yada "kızım olsun" düşüncesi aklımızın bir köşesinde vardır.

Biz bugün oğlum olsun diyenlerin nasıl daha kolay erkek çocuk sahibi olacağını anlatıyoruz.

Bu tekniklerin hiç birine bilimsel kanılarla varılmamıştır. Ancak yapılan araştırmalarda bu metodları deneyenlerin erkek çocuğuna sahip olma oranı yüksek çıkmıştır.

İşte nur topu gibi bir oğlunuz olmasını istiyorsanız okumaya devam edin...