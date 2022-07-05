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Eroğlu, normal servise çıkarıldı

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Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu hastanede tedavisine normal serviste devam edecek. Yakın Doğu Hastanesi’nde tedavisi devam eden Eroğlu’nun durumunun iyiye gitmesi dolayısıyla normal servise çıkarıldığı öğrenildi.
Eroğlu, normal servise çıkarıldı

Eroğlu, Haber Kıbrıs aracılığıyla sevenleri de mesaj göndererek “sağlık durumum çok iyi. Normal serviste tedavim devam edecek. Bu süre zarfında mesaj gönderen, yanımızda olan herkese çok teşekkür ederiz. Gerek telefoniyen arayarak gerekse buraya gelerek yanımızda bulunan tüm eş dost ve sevenlerime teşekkürü borç bilirim” diye konuştu.

Eroğlu bilindiği üzere pazar günü Yakın Doğu Hastanesi’ne kaldırılmış ve tedavi altına alınmıştı.

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