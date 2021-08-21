  • BIST 1.444,630
  • Altın 485,71
  • Dolar 8,4920
  • Euro 9,9000
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAPazarcılar Birliği Asya Bebeğin Tedavisi İçin Bağışta Bulundu

Filistin Ulusal Konseyinden "ihlallerin durdurulması için" uluslararası topluma müdahale çağrısı

» »
Filistin Ulusal Konseyi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerin durdurulması için Arap ve İslam ülkeleri ile uluslararası topluma müdahale çağrısında bulundu.
Filistin Ulusal Konseyinden "ihlallerin durdurulması için" uluslararası topluma müdahale çağrısı

Filistin Ulusal Konseyi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerin durdurulması için Arap ve İslam ülkeleri ile uluslararası topluma müdahale çağrısında bulundu.

Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) parlamentosu hükmündeki Filistin Ulusal Konseyi, 1969'da fanatik bir Yahudi'nin Mescid-i Aksa'ya girerek Kıble Camisi'nin mihrabı ve minberini yakmasının 52'nci yılı münasebetiyle yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, başta Mescid-i Aksa olmak üzere Kudüs'te Müslümanlara ve Hristiyanlara ait kutsal mekanlara yönelik ihlaller ve Yahudileştirme çalışmalarına son verilmesi için Arap ve İslam ülkeleri ile uluslararası camianın acil müdahalede bulunması gerektiği vurgulandı.

Mescid-i Aksa'nın işgal güçleri ve Yahudi yerleşimciler tarafından maruz kaldığı tekrar eden ihlallerin 52 yıl önce yaşanan kundaklamanın bir uzantısı olduğunun altı çizildi.

"Kudüs'ü Yahudileştirme projesini uygulamak için zamanla yarışıyor"

İsrail'in, Mescid-i Aksa'nın dini ve hukuki statüsünü değiştirmek için izlediği politikayı ısrarla sürdürdüğü ve aynı zamanda Kudüs'ü Yahudileştirme projesini uygulamak için zamanla yarıştığı açıklamada yer aldı.

İsrail makamlarının, Burak (Ağlama) Duvarı ile Mescid-i Aksa arasındaki mevcut köprü yerine daimi bir köprü inşa ederek Meğaribe Kapısı'nı Yahudileştirmeye çalıştığı ifade edilen açıklamada, böylelikle buradaki İslami ve Arap tarihi dokusunun değiştirilmesinin ve İsrail polisinin baskınlarına daha geniş bir alan açılmasının hedeflendiği aktarıldı.

Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınları

Açıklamaya göre, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarına ve Yahudileştirme çalışmalarına sessiz kalınmasının, bu suçları işleyenlerle suç ortaklığı yapma anlamına geliyor.

Avustralyalı fanatik Yahudi Dennis Michael Rohan, 21 Ağustos 1969'da Mescid-i Aksa'ya girerek, Kıble Camisi'nin mihrabı ve 1000 yıllık minberini yakmıştı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Afganistan’da son durum: Taliban göstericilere ateş açtı19 Ağustos 2021 Perşembe 12:44
  • BM, personelini Afganistan’dan Kazakistan’a tahliye edecek19 Ağustos 2021 Perşembe 12:31
  • “Taliban, 1 trilyon dolarlık maden kaynağına sahip”19 Ağustos 2021 Perşembe 12:16
  • Taliban lideri: Afganistan’da demokrasi olmayacak19 Ağustos 2021 Perşembe 11:58
  • Taliban Basın Toplantısındaki Tek Kadın Gazeteci...18 Ağustos 2021 Çarşamba 15:47
  • Kaçak Afgan Cumhurbaşkanı’nın kızının lüks hayatı ortaya çıktı18 Ağustos 2021 Çarşamba 14:29
  • Afganistan’da son durum: Kasap Baradar 20 yıl sonra döndü, kadın ve çocuklara şiddet başladı18 Ağustos 2021 Çarşamba 13:15
  • Afganistan'dan Katar'a: C-17'nin en kalabalık uçuşu18 Ağustos 2021 Çarşamba 12:27
  • Lunaparkı ele geçiren Taliban’ın şaşkına çeviren görüntüleri ortaya çıktı17 Ağustos 2021 Salı 10:30
  • Biden: Afganistan'dan çekilme kararımın arkasındayım17 Ağustos 2021 Salı 08:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti