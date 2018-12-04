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Fırtına ve yağmur zararlarına karşı müdahale ekipleri kuruldu

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İçişleri Bakanlığı, ülkeyi etkisi altına alan fırtına ve aşırı yağışların başladığı ilk dakikadan itibaren ilçe kaymakamlıkları, belediyeler, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ve İtfaiye ile organize müdahale ekipleri kurduğunu duyurdu.
Fırtına ve yağmur zararlarına karşı müdahale ekipleri kuruldu

İçişleri Bakanlığı, ülkeyi etkisi altına alan fırtına ve aşırı yağışların başladığı ilk dakikadan itibaren ilçe kaymakamlıkları, belediyeler, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ve İtfaiye ile organize müdahale ekipleri kurduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, çeşitli bölgelerde yaşanan su baskınları ve kurtarma gibi acil durumlarda gerekli müdahalelerin yerine getirildiği belirtilerek, konutlarında mağdur olan ailelere de ilçe kaymakamlıklarına başvurmaları halinde KKTC Kızılayı tarafından gerekli yardımların yapılacağı duyuruldu.

BAŞVURULACAK TELEFON NUMARALARI

İhtiyaç duyanların başvuracakları telefon numaraları şöyle:

Lefkoşa Kaymakamlığı: 227 71 05, Gazimağusa Kaymakamlığı: 366 73 08, Girne Kaymakamlığı: 81 52 117, Güzelyurt Kaymakamlığı: 71 44 052,

İskele Kaymakamlığı: 371 23 13, Lefke Kaymakamlığı: 72 87 886, Polis: 155, İtfaiye: 199, Sivil Savunma: 101.

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