FLAŞ İDDİA: KKTC'de Hükümet istifa etti!

Başbakan Faiz Sucuoğlu ve YDP Genel Başkanı hükümet ortağı Erhan Arıklı, az önce Cumhurbaşkanlığına giderek hükümetin istifası sundu.

Başbakan'ın bu kararının nedeninin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Sunat Atun konusunda net bir tavır olmayışı olduğu gelen bilgiler arasında....

TATAR İMZALAMADI

Tatar'ın ne Atun ne de Hükumet istifası ile ilgili herhangi bir girişim yapmadığı bildirildi...

UBP içerisinde de hareketlenen kulisler, ciddi gerilimlere sebep oluyor. Maliye Bakanı Sunat Atun’un görevden alınması ile ilgili kararında ısrarlı olan Sucuoğlu, “Eğer bu kararına saygı duyulmazsa, başbakanlıktan istifa edeceğim” dedi.

Sucuoğlu bu kararını tüm UBP Meclis grubu ile de paylaştı.

Sunat Atun ise, “istifa et, bu kriz bitsin” önerilerini geri çevirdi. Atun’un tavrı ise, “Yetki başbakanda, beni görevden alacaksa, başbakan alsın” yönünde.