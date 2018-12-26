Kıbrıs Türk Basın Konseyi Başkanı Şule Aker, kamuya mal olmuş kişilerin dışındaki bireylerin izni alınmadan fotoğraflarının çekilmesinin ve yayınlanmasının basın etik ilkesine uymadığını kaydederek, “Foto muhabiri, izin alarak bireylerin fotoğraflarını çekebilir” dedi.

Aker, basın özgürlüğünün “sorumlu basın” ilkesiyle gelişebileceğini de söyledi.

Şule Aker, yazılı açıklamasında, “Medya sektörümüzde ortaya çıkan çelişkili yaklaşımlara açıklık getirmek için basın etik ilkesini gündeme getirmeyi uygun bulduk” diyerek şunları kaydetti:

“Kamuya mal olmuş kişiler dışında (politikacılar, film oyucuları, star futbolcular gibi), bireylerin izni alınmadan fotoğraflarının çekilmesi ve yayınlanması basın etik ilkelerine uymaz. Foto muhabiri, iznini alarak bireylerin fotoğraflarını çekebilir.

Değerli medya mensuplarının, basın özgürlüğünün ve sorumlu basının bir arada gelişebileceğini unutmaması gerek. Bu vesileyle tüm medya mensuplarımızın yeni yılını kutlar, mutlu ve sağlıklı bir 2019 dileriz.”