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SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

“Futbol medyası Robinho’nun geçmişini yok sayarak, ‘tecavüzün meşrulaştırılması’na katkı sunuyor”

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Başakşehir'e transfer olan futbolcu, İtalya'da tecavüzden mahkûm edilmişti
“Futbol medyası Robinho’nun geçmişini yok sayarak, ‘tecavüzün meşrulaştırılması’na katkı sunuyor”

Hürriyet Okur Temsilcisi Faruk Bildirici, Sivasspor'dan Başakşehir’e transfer olan Brezilyalı futbolcu Robinho’nun İtalya’nın Milan kulübünde oynadığı dönemde bir kadına tecavüz etmekten yargılanıp mahkum olduğunu hatırlattı.

Temyiz sürecinin devam ettiğini belirten Bildirici, futbolcunun transferine dair basında çıkan haberlerde bu bilginin yer almamasını eleştirdi ve  “Hürriyet dahil bütün futbol medyası Robinho’nun bu geçmişini yok sayarak, ‘tecavüzün meşrulaştırılması’na istemeden de olsa yeni bir katkıda bulunuyor” yorumunda bulundu. 

"Her transferde oyuncunun geçmişini ayrıntılarıyla yazan, ‘yenge’ diyerek eş ve sevgililerinden bolca söz eden futbol medyası..."

Bildirici, futbol medyasına “Her ünlü futbolcu transferinde oyuncunun geçmişini ayrıntılarıyla yazan, ‘yenge’ diyerek eş ve sevgililerinden bolca söz eden futbol medyasının, konu bir futbolcunun “tecavüz mahkûmiyeti” olunca görmezden gelmesi dikkat çekici” eleştirisini de yöneltti. 

Brezilyalı futbolcu Robinho, İtalya’da oynadığı dönemde 5 kişiyle birlikte tecavüz iddiasıyla yargılanıp 9 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Cezayla ilgili temyiz süreci devam ederken Robinho’yu Brezilya’nın Atletico Mineiro takımından transfer eden Sivasspor da futbolcuyla yapılan sözleşmeye cezanın kesinleşmesi halinde anlaşmanın feshedileceğina dair bir  madde eklemişti.

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