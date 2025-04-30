Gazeteci Akın'a Ölüm Tehtidi

Akın: Telefondaki şahsın iddiasına göre adaya beni izlemek ve “gereğini yapmak” için üç kişi gönderildi!

Akın’ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyurunun tam metni şöyle:

“Kamuoyunun Dikkatine!

Dün akşam saatlerinde, Türkiye hattı kullanan bir numaradan arandım. Telefondaki kadın, beni “korumak istediğini” söyleyerek ‘Halil Falyalı Yaşıyor’ yazı dizisine derhal son vermemi, aksi halde öldürüleceğimi belirtti.

İddiasına göre, 3-4 gündür adaya beni izlemek ve “gereğini yapmak” üzere 3 kişi gönderilmiş.

Sorduğum sorulara verdiği yanıtlar çelişkiliydi, bu nedenle tehdidi ciddiye almıyor gibi görünsem de, 27 dakikalık görüşmenin ses kaydını az önce polise teslim ederek resmi şikayetimi yaptım. Emniyet birimleri gerekenin yapılacağını ve tarafıma bilgi verileceğini bildirdi.

Basın özgürlüğünü ve kamuoyunun gerçekleri öğrenme hakkını hedef alan bu tehditler karşısında geri adım atmayacağımı kamuoyuna ilan ederim.

Bilginize”