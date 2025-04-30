  • BIST 9078.43
  • Altın 4089.646
  • Dolar 38.4688
  • Euro 43.7946
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKASigara Ömrünüzden 20 Yıl Çalıyor!

Gazeteci Akın'a Ölüm Tehtidi

» »
Akın: Telefondaki şahsın iddiasına göre adaya beni izlemek ve “gereğini yapmak” için üç kişi gönderildi!
Gazeteci Akın'a Ölüm Tehtidi

Akın’ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyurunun tam metni şöyle: 

“Kamuoyunun Dikkatine!

Dün akşam saatlerinde, Türkiye hattı kullanan bir numaradan arandım. Telefondaki kadın, beni “korumak istediğini” söyleyerek ‘Halil Falyalı Yaşıyor’ yazı dizisine derhal son vermemi, aksi halde öldürüleceğimi belirtti.

İddiasına göre, 3-4 gündür adaya beni izlemek ve “gereğini yapmak” üzere 3 kişi gönderilmiş.

Sorduğum sorulara verdiği yanıtlar çelişkiliydi, bu nedenle tehdidi ciddiye almıyor gibi görünsem de, 27 dakikalık görüşmenin ses kaydını az önce polise teslim ederek resmi şikayetimi yaptım. Emniyet birimleri gerekenin yapılacağını ve tarafıma bilgi verileceğini bildirdi.

Basın özgürlüğünü ve kamuoyunun gerçekleri öğrenme hakkını hedef alan bu tehditler karşısında geri adım atmayacağımı kamuoyuna ilan ederim.

Bilginize”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • 63 suçlamadan 21’ini, diğeri ise 6’sını kabul etti29 Nisan 2025 Salı 14:39
  • Önder AVM'de yangın nereden çıktı? Polis açıkladı...29 Nisan 2025 Salı 13:16
  • Çavuşoğlu: İlahiyat Koleji kurulmasına karşı eylemler yapıldı, ancak kurdele kesimine CTP de katıldı29 Nisan 2025 Salı 13:06
  • CTP Genel Sekreteri Şahali:“Tören geleneklere uymazsa orada olmayız”29 Nisan 2025 Salı 12:46
  • Gazimağusa’ya 3 gün su verilemeyecek29 Nisan 2025 Salı 12:32
  • Koop-Sen açıkladı: Koop-Bank'ta uzlaşıya varıldı, grevler askıya alındı29 Nisan 2025 Salı 10:56
  • Gazimağusa Önder AVM’de yangın çıktı29 Nisan 2025 Salı 08:54
  • Genel Kurul denetim göreviyle toplanacak29 Nisan 2025 Salı 08:53
  • Dolar ve Sterlin zirvede29 Nisan 2025 Salı 08:52
  • Erhürman: Olmak ya da olmamak.. İşte bütün mesele bu!28 Nisan 2025 Pazartesi 16:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti