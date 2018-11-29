  • BIST 95.416
  • Altın 204,813
  • Dolar 5,2031
  • Euro 5,8967
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 6 °C
FLAŞ HABERPolis'te neler oluyor? Şimdi CANLI YAYINDA DETAY TV'de CANLI YAYIN- TIKLA İZLE

Gazeteciler kanser haberlerini irdeledi

» »
Basın Emekçileri Sendikası, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği ve Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı işbirliğinde “Gazeteciler kanseri nasıl haber yapmalı?” konulu seminer düzenlendi.
Gazeteciler kanser haberlerini irdeledi

Basın Emekçileri Sendikası, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği ve Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı işbirliğinde “Gazeteciler kanseri nasıl haber yapmalı?” konulu seminer düzenlendi.

Gazeteciler Birliği Kompleksi’nde düzenlenen seminerde, gazetecilerin kanserle ilgili haberleri gündeme nasıl taşıması gerektiği ve haberlerde kullanılması gereken dil tartışıldı.

 

Uzman Klinik PsikologSelen Üstüner konuşma yaptı

Medya Etik Kurulu Başkanı Bekir Azgın’ın açılış konuşmasını yaptığı etkinlikte, Kemal Saraçoğlu Vakfı üye çocuk ve ailelerine psikolojik destek vermek amacıyla ilk günden bu yana vakıf ile işbirliği devam eden Uzman Klinik Psikolog - Kognitif ve Davranış Terapisti Selen Üstüner konuşmacı olarak katıldı.

Basın-Sen Genel Sekreteri Serkan Soyalan’ın moderatörlüğünde gerçekleşen seminerde Üstüner, gazetecilerin kanserle ilgili haberleri gündeme getirirken haberlerinde kullanması gereken dille ilgili katılımcılarla fikir alışverişinde bulundu.

Seminerin sonunda Basın Emekçileri Sendikası ve Kıbrıs Türk Gazeteciler BirliğiUzman Klinik Psikolog Selen Üstüner’e plaket takdim etti.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çevre Koruma Dairesi market poşet fiyatlarının birkaç gün içerisinde açıklanacağını duyurdu30 Kasım 2018 Cuma 17:25
  • Tatar: “UBP halka hizmet için vardır”30 Kasım 2018 Cuma 17:20
  • Uluçay: “Bölgede istikrar için Kıbrıs sorununun çözümü önemli"30 Kasım 2018 Cuma 17:15
  • Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Güngördü’yü ziyaret etti30 Kasım 2018 Cuma 16:50
  • Emeklilik var maaş yok!30 Kasım 2018 Cuma 16:20
  • Nami’ye İTÜ’de enerji verimliliği sunumu30 Kasım 2018 Cuma 16:15
  • Ekonomi maliye bütçe ve plan komitesi toplandı30 Kasım 2018 Cuma 16:10
  • “Eğitimde ders konulmalı”30 Kasım 2018 Cuma 16:05
  • “Yüzde 99’u doğada kalarak kirliliğe yol açıyor”30 Kasım 2018 Cuma 16:00
  • Naylon poşetlerlerde ücret devri başladı30 Kasım 2018 Cuma 15:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti