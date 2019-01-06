Gaziköy’de bir kadın cesedi bulundu (Güncellendi)

Gaziköy’de bir kadın cesedi bulundu.

Polis Basın Subaylığı, polis ekiplerinin olay yerinde olduğunu açıkladı.

Polis Basın Subaylığı yaptığı açıklamada, cesedin muhtemelen bir kadına ait olduğunun düşünüldüğünü kaydetti.

Bugün öğle saatlerinde gelen bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, cesedi olay yerinde halıya sarılı bir halde buldu. Yapılan ilk incelemelerde cesedin erimiş olduğu da tespit edilirken, kimliği henüz belirlenemeyen kişinin uzun bir süre önce ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin şu sıralarda olay yerindeki çalışmaları devam ederken, Lefkoşa Polis Müdürü'nün de incelemelerde bulunduğu belirtildi.