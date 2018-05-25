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Gazimağusa ve Girne’de asayiş ve trafik operasyonu…

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Polis dün akşam Gazimağusa ve Girne’de asayiş ve trafik operasyonları düzenledi, denetimler yaptı.
Gazimağusa ve Girne’de asayiş ve trafik operasyonu…

Gazimağusa Polis Müdürlüğü sorumluluk sahasında 16.00-20.00 saatleri arasındaki operasyon kapsamında, bölgede faaliyet gösteren bet ofisler ve kumarhaneler kontrol edildi. Kontrollerde kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak 8 kişi tespit edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı.
Polis açıklamasında, trafik ekiplerinin denetimlerinde 340 aracın kontrol edildiği, suç işlediği tespit edilen 77 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, 3 aracın da trafikten men edildiği açıklandı.

GİRNE’DE OPERASYON… 100 SÜRÜCÜYE CEZA

Öte yandan, Girne Polis Müdürlüğü sorumluluk sahasındaki asayiş ve trafik operasyonu 21.00 -24.00 saatleri arası düzenlendi.
Operasyon kapsamında, bölgede faaliyet gösteren kumarhane, bar, kahvehane, disko ve gece kulüpleri kontrol edilirken, yapılan kontrollerde kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 4 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Trafik ekiplerince 450 araç kontrol edilirken, suç işlediği tespit edilen 100 sürücü hakkında ileri işleme gidildi.

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