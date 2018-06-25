Geçitkale Belediyesi Belediye Meclis Üyeleri

Toplam Sandık Sayısı : 11
Seçime Katılma Oranı : % 86.73
Açılan Sandık Sayısı : 11
Geçerli Oy Pusulası Sayısı : 1,644
Kayıtlı Seçmen Sayısı : 2,148
Geçersiz Oy Pusulası Sayısı : 219
Oy Kullanan Seçmen Sayısı : 1,863
Geçerli Oy Toplamı : 12,806
BÜYÜKTEN KÜÇÜĞE SIRALI BÖLMELER
Sıra No Parti Bölme
1 CTP 6,819.00
2 UBP 5,987.00
3 CTP 3,409.50
4 UBP 2,993.50
5 CTP 2,273.00
6 UBP 1,995.67
7 CTP 1,704.75
8 UBP 1,496.75
YSK 39C (3)
PARTİLERİN ÇIKARDIĞI BELEDİYE MECLİS ÜYESİ SAYISI
Parti Belediye Meclis Üyesi Sayısı
UBP 4
CTP 4
PARTİLERE GÖRE BELEDİYE MECLİS ÜYESİ DAĞILIMI
Parti Aday Mühür Karma Toplam Oy Tercih Toplam
CTP Mustafa Sevinç 747 166 913 319 1,232
CTP Lema Gökşan 747 149 896 294 1,190
CTP Bahar Özaktaş 747 94 841 279 1,120
UBP Hüseyin Yavuz 649 128 777 328 1,105
CTP Serkan Atılgan 747 101 848 235 1,083
UBP Fehim Küçük 649 143 792 259 1,051
UBP Hüseyin Yeşilbaş 649 113 762 264 1,026
UBP Cemil Çavuş 649 92 741 224 965
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