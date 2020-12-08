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Genital Estetik ile İlgili Merak Edilenler !

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Kadın Doğum Uzmanı, Cinsel Terapist, Genital Estetik Uzmanı Op. Dr. Meltem Erkmen konu hakkında bilgiler verdi.
Genital Estetik ile İlgili Merak Edilenler !

Labiaplasti; genital estetik uygulamalar içinde en çok sorulan ve merak edilen prosedürdür. Vajinanın dışında bulunan küçük dudakların fazlalıklarının alınması ve şeklinin düzeltilmesine verilmiş isimdir. Pek çok kadının doğuştan büyük ve şekilsiz labiaları vardır. Bazılarında bu durum yaşlanma,yaralanma ve çocuk sahibi olmayla ortaya çıkmaktadır. Büyümüş ve sarkmış iç dudaklar kadında hayal kırıklığı ve kendine cinsel ilişkide güvenin azalmasıyla sonuçlanabilir. Bazı kadınlar sanal ortamda filmlerde gördüğü dış genitallere daha güzel görünmek amaçlı sahip olmak isteyebilir. Kronik labial iritasyon dar kıyafetlere bağlı bir problem oluştururken, cinsel ilişki spor ve diğer fiziksel aktiviteler sırasında rahatsızlık verebilmektedir. Labiaplasti kozmetik olarak sağlanan değişimle kadının hem partnerine hem kendine karşı güvenini ve beğenisini artırırken fonksiyonel olarak da hem cinsel hem günlük hayatında büyük rahatlama sağlamaktadır.  

Bekar ve çocuk sahibi değilken yaptırılabilir mi? 

Evet. Genç bir kız da evlenmemiş ve çocuğu olmayan herhangi bir yaştaki her kadın labiaplasti işlemi için uygundur. 

Labiaplasti nerede yapılır?

Labiaplasti işlemi klinik şartlarında lokal anestezi ile, Co2 lazer ile kesim yapılarak uygulanabilir. Klitoral hoodun beraberinde çıkartılacağı işlemlerde hastane şartlarında spinal anestezi ile yapılması daha uygundur. 

Labiaplasti İşlemi Ne Kadar Sürer? 

1-2 saat arasında bir cerrahi süresi vardır. 

Labiaplasti Cerrahisinin Riskleri Nelerdir? 

Kanama,enfeksyon,ağrı ve skar oluşması çok nadir de olsa görülebilmektedir. 

Labiaplasti’den Sonra Doktorumu Ne Sıklıkta Ziyaret Edeceğim? 

2.-4. Ve 8.haftalarda kontroller yapılacaktır. 

Labiaplasti’den Sonra İşe Ve Günlük Hayata Dönüş 

Bu tür işlemlerde rapor verilmemektedir.  2 – 4 gün içerisinde ise dönüş yapılabilir. Egzersiz ve spor aktivitelerine 8 hafta sonunda dönmekte fayda vardır. Cinsel ilişki için 8 hafta sonundaki kontrole kadar beklenmelidir. 

Labiaplasti Sonucu His Kaybı ve Uyarılma Azlığı Gelişir mi? 

Algine labia minoraların mutasyonu olmayacağı için cinsel ilişki daha keyifli hale gelecektir ve uyarılma labialardan çok klitoris ile sağlandığı için bir problem olmayacaktır. 

Labiaplasti En Erken Ne Zaman Olabilirim? 

Muayeneniz ve değerlendirmeniz yapılmış, operasyona karar verme aşamasındaysanız, en az 48 saat öncesinden randevu alınır.

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