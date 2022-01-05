Gezici Anketi... UBP açık ara 1., CTP 2. DP 3. TDP 4. ve 2 parti baraj sınırında...

Gezici Anketini açıkladı...
UBP açık ara 1., CTP 2. DP 3. TDP 4. ve 2 parti baraj sınırında...
Araştırmanın Örneklemi
Araştırmanın örneklemi 7 Ocak 2018 Milletvekili Genel Seçim Sonuçları dikkate alınarak,
KKTC genelini temsil edecek nitelikte oluşturarak düzenlenmiştir.
Araştırma 18 yaş ve üstü seçmen nüfusunu temsil eden, yaklaşık yarısı kadın olmak üzere
toplam 1130 katılımcı üzerinden yürütülmüştür. Yapılan çalışmada tüm veriler 6 ilçe ve
kırsallarda yüz yüze görüşme metodu ile akıllı telefonlarla e form sistemiyle veri toplanmıştır.
Örneklemin seçilmesinde, tesadüfü örnekleme yönteminden tabakalı örnekleme yöntemi
kullanılıp, görüşülecek katılımcıların belirlenmesinde ise cinsiyet ve yaş kotası uygulanmıştır.
Veri Toplama Aracı
Bu araştırma kapsamında hazırlanan anket, ilgili alan yazın dikkate alınarak uzmanlar
eşliğinde hazırlanmış çeşitli demografik maddelerin yanı sıra KKTC’nin şuan ki gündemini
oluşturan maddeler tasarlanmıştır.
Verilerin Analizi
MS Office 2010 Excel ve SPSS 17.0 ortamına veri girişi ve kodlama yapılmıştır. Verilerin
analizi sonucu elde dilen oranlar tablolaştırılmıştır. Bunun yanı sıra kategorik değişkenler için
ki-kare analizi yapılmıştır rapor edilmiştir.
Araştırma sonuçları gerek sahada, gerekse bilgisayar ortamında çeşitli kontrollere tabi
tutulmuş, elde edilen bulguların tutarlılığı gözlemlenmiştir. Araştırmanın hata payı güven
aralığı sınırları içerisinde +- 2,8’dir.
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