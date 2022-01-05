Gezici Anketi... UBP açık ara 1., CTP 2. DP 3. TDP 4. ve 2 parti baraj sınırında...

Gezici Anketini açıkladı...

UBP açık ara 1., CTP 2. DP 3. TDP 4. ve 2 parti baraj sınırında...

Araştırmanın Örneklemi

Araştırmanın örneklemi 7 Ocak 2018 Milletvekili Genel Seçim Sonuçları dikkate alınarak,

KKTC genelini temsil edecek nitelikte oluşturarak düzenlenmiştir.

Araştırma 18 yaş ve üstü seçmen nüfusunu temsil eden, yaklaşık yarısı kadın olmak üzere

toplam 1130 katılımcı üzerinden yürütülmüştür. Yapılan çalışmada tüm veriler 6 ilçe ve

kırsallarda yüz yüze görüşme metodu ile akıllı telefonlarla e form sistemiyle veri toplanmıştır.

Örneklemin seçilmesinde, tesadüfü örnekleme yönteminden tabakalı örnekleme yöntemi

kullanılıp, görüşülecek katılımcıların belirlenmesinde ise cinsiyet ve yaş kotası uygulanmıştır.



Veri Toplama Aracı

Bu araştırma kapsamında hazırlanan anket, ilgili alan yazın dikkate alınarak uzmanlar

eşliğinde hazırlanmış çeşitli demografik maddelerin yanı sıra KKTC’nin şuan ki gündemini

oluşturan maddeler tasarlanmıştır.

Verilerin Analizi

MS Office 2010 Excel ve SPSS 17.0 ortamına veri girişi ve kodlama yapılmıştır. Verilerin

analizi sonucu elde dilen oranlar tablolaştırılmıştır. Bunun yanı sıra kategorik değişkenler için

ki-kare analizi yapılmıştır rapor edilmiştir.

Araştırma sonuçları gerek sahada, gerekse bilgisayar ortamında çeşitli kontrollere tabi

tutulmuş, elde edilen bulguların tutarlılığı gözlemlenmiştir. Araştırmanın hata payı güven

aralığı sınırları içerisinde +- 2,8’dir.