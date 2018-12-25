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Gıda ve Enerji fiyatları düşürülsün

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Tüketici Örgütleri Konfederasyonu , döviz karşısında değer kaybeden Türk Lirası’nın enflasyon öncesi değerine dönmesine rağmen tüccar ve marketlerin fahiş fiyatları geri almamakta direndiğini ifade ederek, gıda ve enerji fiyatlarının düşürülmesini istedi.
Gıda ve Enerji fiyatları düşürülsün

Tüketici Örgütleri Konfederasyonu , döviz karşısında değer kaybeden Türk Lirası’nın enflasyon öncesi değerine dönmesine rağmen tüccar ve marketlerin fahiş fiyatları geri almamakta direndiğini ifade ederek, gıda ve enerji fiyatlarının düşürülmesini istedi.

Konfederasyon’dan yapılan açıklamada, Türk Lirası’nın eski değerini kazanmasına rağmen fahiş fiyatların geri alınmadığını, bu konuda Ticaret Odası’nın başlattığı indirim kampanyasının da “softa şaşırtması” olduğunu savunularak, tüketicilerin indirim kapsamında satın aldıkları ürünler için kasalarda etiket fiyatı üzerinden ödeme yapmak zorunda bırakıldığı öne sürüldü.

Açıklamada, tüccarların haksız  zenginleşme gayreti içerisinde oldukları savunularak, ürünlerin gümrüklemeden itibaren maliyet fiyatlarını tespit ettirecek çalışmaların başlatıldığı ve fahiş fiyatlar ile piyasaya ürün süren tüccar ve toptancıların “Kara Liste Boykot” kapsamında teşhir edileceği belirtildi.

Hükümete de akaryakıt, tüp gaz ve elektrik fiyatlarında dövizdeki düşüşe orantılı en az % 25 indirim yapması çağrısında bulunulan  açıklamada,  tüketicileri korumak için yaptığı çalışmalarda daha etkili olabilmesi için hükümet ile Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nı iş birliğine davet etti.

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