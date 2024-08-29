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Girne Üniversitesi’nde doktora ve yüksek lisans programlarına yüzde 100’e varan burs başvuruları 16 Eylül’e kadar devam ediyor

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Girne Üniversitesi’nde doktora ve yüksek lisans programlarına yüzde 100’e varan burs başvuruları 16 Eylül’e kadar devam ediyor
Girne Üniversitesi’nde doktora ve yüksek lisans programlarına yüzde 100’e varan burs başvuruları 16 Eylül’e kadar devam ediyor

Girne Üniversitesi’nde doktora ve yüksek lisans programlarına yüzde 100’e varan burs başvuruları 16 Eylül’e kadar devam ediyor

Girne Üniversitesi’nde 2024-2025 öğretim yılı güz dönemi için yüksek lisans ve doktora burs başvuruları devam ediyor. Ekol olduğu denizcilik ve havacılık alanları başta olmak üzere pek çok alandaki 21 yüksek lisans ve doktora programı için yüzde 100’e varan burs imkanı sunan Girne Üniversitesi, burs başvurularını 16 Eylül’e kadar almaya devam edecek.

Akademik uzmanlaşma kadar profesyonel kariyer ve kişisel gelişim açısından da önem kazanan ve iş hayatında önemli bir tercih sebebi haline gelen yüksek lisans ve doktora eğitimleri, meslek adaylarına ve profesyonellere yeni ufuklar açıyor.

Girne Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde yer alan 21 yüksek lisans ve doktora programında burslu eğitim almak isteyen adaylar; başvuru formu, lisans diploması ve transkript kopyası, ALES sonuç belgesi (Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrenciler için), kimlik ya da pasaport kopyası ve varsa referans mektubu ile birlikte  gu.enstitu@kyrenia.edu.tr   veya    candan.ozogul@kyrenia.edu.tr  e-posta adresleri üzerinden başvuru yapabilecekler.

Başvuru yapacak adaylar, Girne Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora programları için, www.kyrenia.edu.tr web sayfasından veya +90 0 533 862 27 86 - +90 533 459 88 17   no’lu telefondan da detaylı bilgi alabilirler.

Prof. Dr. İlkay Salihoğlu: “Üniversitemizdeki programlar, sadece akademik birikimi artırmakla kalmayıp, aynı zamanda iş dünyasında rekabet avantajı sağlayacak nitelikteki beceriler kazandırmayı hedefliyor.”

“Lisansüstü eğitimde hem akademik başarıyı teşvik ediyor hem de öğrencilerimize kariyerlerinde yeni fırsatlar yaratıyoruz” diyen Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, “2024-2025 öğretim yılı güz dönemi için sunduğumuz yüzde 100’e varan burs imkanları ile yüksek lisans ve doktora programlarına devam etmek isteyen öğrencilere destek oluyoruz” ifadesini kullandı.

“Üniversitemizdeki programlar, sadece akademik birikimi artırmakla kalmayıp, aynı zamanda iş dünyasında rekabet avantajı sağlayacak nitelikteki beceriler kazandırmayı hedefliyor” diyen Prof. Dr. Salihoğlu, “Bu fırsatın, adaylarımızın gelecekteki kariyer planlamalarında önemli bir katkı sağlayacağına inanıyoruz” dedi. 

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