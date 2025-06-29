Girne’de 79 Yaşındaki İngiliz Vatandaş Evinde Ölü Bulundu

Girne’de sakin 79 yaşındaki İngiliz vatandaşı Ian George Randall Mailly, 28 Haziran 2025 tarihinde saat 14.00 sıralarında ikamet ettiği evde ölü olarak bulundu.
Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ve görevli doktorun yaptığı incelemede, yaşlı adamın vücudunda herhangi bir darp veya cebir izine rastlanmadı.
Kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsi ile belirleneceği ifade edilirken, polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.
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