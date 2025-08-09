  • BIST 10972.63
  • Altın 4443.862
  • Dolar 40.6565
  • Euro 47.3647
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAİsrail kabinesi, Gazze Şehri'nin işgalini onayladı

Girne'de alkollü sürücü kaza yaptı

» »
Girne’de ve Alsancak’ta meydana gelen iki ayrı kazada alkollü sürücüler araçlara çarptı; bir kişi yaralandı.
Girne'de alkollü sürücü kaza yaptı

Girne ve Alsancak’ta, alkollü sürücülerin neden olduğu iki ayrı trafik kazası meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün saat 23.00 sıralarında, Girne’de Ziya Rızkı Caddesi’nde 171 miligram alkollü içki etkisi altında olduğu tespit edilen İrem Güngör (K-26), yönetimindeki YD 372 plakalı salon araçla dikkatsiz seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolun solundan çıkarak park yerinde duran Ecem Laika Demirel’in (K-19) yönetimindeki LF 491 plakalı araca çarptı. Kazada yaralanan olmazken, Güngör alkollü araç kullanmak ve trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

İkinci kaza, bu sabah saat 03.30 sıralarında Alsancak’ta meydana geldi. 149 miligram alkollü içki etkisi altında olduğu belirlenen Temel Batuhan Balakçı (E-24), yönetimindeki EV 575 plakalı araçla anayoldaki araçlara öncelik hakkı vermeden Karaoğlanoğlu Caddesi’ne girdi. Bu sırada doğu istikametine seyreden Murat Çağ’ın (E-58) yönetimindeki NC 441 plakalı kamyonetin sağ yan kısmına çarptı.

Kazada yaralanan Murat Çağ ile Temel Batuhan Balakçı, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldı. İlk tedavilerinin ardından Çağ taburcu edilirken, sağ ayak topuğu ve burnunda kırık tespit edilen Balakçı müşahede altına alındı. Her iki kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • İş kazasında ağır yaralanan 33 yaşındaki işçi hayatını kaybetti!08 Ağustos 2025 Cuma 20:33
  • KIB-TEK yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle özür diledi08 Ağustos 2025 Cuma 20:32
  • Hatice İntaç yazdı... "Toplumsal Çöküşümüzün Seyrine Daldık"08 Ağustos 2025 Cuma 08:48
  • Polis nakilleri gerçekleşti07 Ağustos 2025 Perşembe 18:58
  • Akıllı sinyalizasyon sistemi devrede!07 Ağustos 2025 Perşembe 16:58
  • Hasan Kahvecioğlu’ndan "Akıllı Kameralara" Sert Tepki: “Milli Servet Heba Ediliyor, Algı Operasyonu Sürüyor!”07 Ağustos 2025 Perşembe 16:56
  • Metehan Geçiş Kapısı’nda 182 Kilo Kaçak Et Ele Geçirildi07 Ağustos 2025 Perşembe 16:34
  • Karşıyaka ve Girne’de Alkollü Sürücüler Kaza Yaptı07 Ağustos 2025 Perşembe 16:34
  • Kırmızı Işıkta Şüpheli Hareketler: Uyuşturucu ile Yakalandı07 Ağustos 2025 Perşembe 16:33
  • Sadrazamköy’de Foseptik Kuyusuna Düşen Kişi Yaralandı07 Ağustos 2025 Perşembe 16:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti