Girne'de alkollü sürücü kaza yaptı

Girne ve Alsancak’ta, alkollü sürücülerin neden olduğu iki ayrı trafik kazası meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün saat 23.00 sıralarında, Girne’de Ziya Rızkı Caddesi’nde 171 miligram alkollü içki etkisi altında olduğu tespit edilen İrem Güngör (K-26), yönetimindeki YD 372 plakalı salon araçla dikkatsiz seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolun solundan çıkarak park yerinde duran Ecem Laika Demirel’in (K-19) yönetimindeki LF 491 plakalı araca çarptı. Kazada yaralanan olmazken, Güngör alkollü araç kullanmak ve trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

İkinci kaza, bu sabah saat 03.30 sıralarında Alsancak’ta meydana geldi. 149 miligram alkollü içki etkisi altında olduğu belirlenen Temel Batuhan Balakçı (E-24), yönetimindeki EV 575 plakalı araçla anayoldaki araçlara öncelik hakkı vermeden Karaoğlanoğlu Caddesi’ne girdi. Bu sırada doğu istikametine seyreden Murat Çağ’ın (E-58) yönetimindeki NC 441 plakalı kamyonetin sağ yan kısmına çarptı.

Kazada yaralanan Murat Çağ ile Temel Batuhan Balakçı, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldı. İlk tedavilerinin ardından Çağ taburcu edilirken, sağ ayak topuğu ve burnunda kırık tespit edilen Balakçı müşahede altına alındı. Her iki kazayla ilgili soruşturma sürüyor.