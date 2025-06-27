Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) ve Polis Teşkilatı iş birliğiyle yapılan denetimde Girne’de kaçak botoks ve dolgu uygulaması yapan şahıs tutuklandı.

KTTB’nin konuya ilişkin açıklamasında, hekim olmayan kişiler tarafından yapılan tıbbi müdahalelerin sadece bireysel sağlık açısından değil, aynı zamanda toplum sağlığı açısından da son derece ciddi riskler taşıdığı, kayıt dışı ve yetkisiz tıbbi uygulamalara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Tüm tıbbi işlemlerin yalnızca KTTB’ye kayıtlı, yetkili ve mesleki yeterliliği bulunan hekimler tarafından yapılması gerektiği ifade edilen açıklamada, “Kayıt dışı, kaçak sağlık hizmeti sunan kişi ya da merkezlere kesinlikle itibar edilmemelidir. Kaçak tıbbi uygulamalar, halk sağlığını ciddi şekilde tehdit etmekte ve tıbbi etik ile meslek onuruna gölge düşürmektedir. KTTB, sağlık hizmetlerinin güvenilirliğini sağlamak, yetkisiz uygulamaların önüne geçmek ve kamuoyunu korumak adına denetimlerini artıracak; yasal süreçlerin sonuna kadar takipçisi olmaya devam edecektir.” ifadelerine yer verildi.