Girne'de soygun ve darp! Ayaklarını bağladılar darp ettiler!

25.05.2024 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Girne’de, D.E.(E-31) ve A.N.(E-37), nakit para karşılığı kripto para satmak için kaldıkları ikametgaha davet ettikleri A.O.(E-37)’yu ciddi şekilde darp edip elleri ve ayaklarını bağladıktan sonra, tasarrufunda bulunan 16.000 ABD Doları ile 1.000 TL nakit parayı zorla alıp çalmışlardır.
Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıslar Ercan Havalimanı’ndan yırt dışına çıkış yapacakları sırada tespit edilerek tutuklanmışlardır.
Soruşturma devam etmektedir.
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