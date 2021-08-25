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GKK Emekli Astsubaylar Derneği: “Silah Arkadaşlarımızın Mağduriyeti Giderilmeli”

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GKK Emekli Astsubaylar Derneği: “Silah Arkadaşlarımızın Mağduriyeti Giderilmeli”
GKK Emekli Astsubaylar Derneği: “Silah Arkadaşlarımızın Mağduriyeti Giderilmeli”

KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Emekli Astsubaylar Derneği Genel Başkanı Esen Ömürlü, üyelerinin de hak sahibi olduğu Güven Yapı Kooperatifi ile ilgili son dönemde basında gerçeği yansıtmayan haberler yer aldığını belirterek, kooperatife üye 105 silah arkadaşlarının ve ailelerinin mağduriyetinin giderilmesi için gerekli adımların atılmasını istedi.

Ömürlü, yazılı açıklamasında, Güven Yapı Kooperatifi’nin Güvenlik Kuvvetleri komutanlığında görevli veya emekli olan Subay, Astsubay, Sivil Memur ve Askeri işçilerin kurduğu ve üyelerini ev sahibi yapmaya yönelik kâr amacı gütmeyen bir kooperatif olduğunu anlattı.

Kooperatif yönetim kurulunca yapılan basın açıklamasına rağmen bazı sivil toplum örgütleriyle kişilerin Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nı yıpratmayı amaçladığını savunduğu saldırılarını üzülerek takip ettiklerini ve kınadıklarını kaydeden Ömürlü, bu açıklamaları kabul etmeyeceklerini belirtti.

Ömürlü, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“KKTC Emekli Astsubaylar Derneği olarak her zaman olduğu gibi Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın ve personelinin yanında olacağız ve olmaya da devam edeceğiz. KKTC Hükümetinin tamamen kamuoyu baskısı ile almış olduğu bu kararın devamında KKTC’nin yasal mevzuatına uygun bir şekilde hareket eden Güven Yapı Kooperatifine üye yüz beş silah arkadaşımız ve ailesinin mağduriyetlerinin giderilmesi noktasında, gerekli adımları atması gerektiğini ve bunun takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.”

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