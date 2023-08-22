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Göç Yasasından kamuya girenlere ek maaş artışı konusunda uzlaşı

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Göç Yasasından kamuya girenlere ek maaş artışı konusunda uzlaşı
Göç Yasasından kamuya girenlere ek maaş artışı konusunda uzlaşı

Hükümet olarak, görevi devraldığımız günden bugüne dünyada,  Türkiye’de ve ülkemizde derinden hissedilen ekonomik dalgalanmaların,  halkımızın alım gücünü  ve yaşam standartlarını etkilememesi adına elimizden gelen çabayı ortaya koymakta ve  tüm  imkanlarımızı halkımız için seferber etmekteyiz.

 

Bu düşünce ile hareket eden hükümetimiz bugün Başbakanlık’ta Başbakan Ünal Üstel başkanlığında kamuda yetkili sendikalarımızla bir toplantı geçekleştirerek,  47/2010 sayılı yasa kapsamındaki çalışanlarımıza ek artış yapılması konusunu değerlendirmişlerdir.

 

Gerçekleştirilen görüşmede, 47/2010 sayılı yasa kapsamında göreve başlayan; “Orta Okul Öğrenimli Hizmet Sınıfları ve İşçiler Derece IV ve III, Orta Öğrenimli Hizmet Sınıfları Derecesi IV ve III ile Yüksek Öğrenimli Hizmet Sınıfları Derecesi III. ve II. baremlerinde çalışanlara ek artış verilmesi konusunda,  kamuda yetkili beş sendika (Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası, Kamu Görevlileri Sendikası, Kamu İşçileri Sendikası, Kıbrıs Türk Orta Öğretim Öğretmenler Sendikası, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası) ile uzlaşıya varılmıştır.

 

 

Buna göre, Maliye Bakanlığı’nın yapacağı çalışma ile 47/2010 sayılı yasa tahtında istihdam edilen kamu görevlilerine verilen hayat pahalılığı oranına ek olarak derecelerine göre ayarlanacak şekilde yüzde 4 ve yüzde 3.30 oranında ek artış yapılacaktır.

 

Bugün gerçekleşen görüşmede aynı zamanda  2024 yılında hayat pahalılığı ödeneğinin her altı ayda bir değil, dört ayda bir verilmesinin sağlanması için gerekli çalışmaların başlatılması,

 

Ocak 2024’te yapılacak düzenleme ile  Maliye Bakanlığı tarafından, 47/2010 sayılı yasa tahtında istihdam edilen kamu görevlilerinin vergi dilimlerinde ve muafiyetlerinde iyileştirilme yapılması,

 

Kısa bir zaman içerisinde Başbakanlık’a bağlı Personel Dairesi, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve sendika temsilcilerinden oluşan bir komisyon kurulması ve komisyon tarafından 47/2010 sayılı yasa kapsamındaki barem tablolarında  iyileştirilme  çalışması yürütmesi konularında da uzlaşıya varılmıştır.

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