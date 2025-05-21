Gönyeli’de 51 Yaşındaki İlhan Çolak Kayıp

Polise yapılan bildirime göre, Gönyeli’de ikamet eden 51 yaşındaki İlhan Çolak, 17 Mayıs 2025 tarihinde saat 09.00 sıralarında evinden ayrıldı ve o zamandan beri kendisinden haber alınamadı.

Kayıp şahsın bulunması için polis tarafından arama çalışmaları başlatıldı. Soruşturma devam ediyor. Vatandaşların, İlhan Çolak'ı gören ya da kendisiyle ilgili bilgi sahibi olanların en yakın polis birimine başvurmaları rica olunur