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Güney Kore: Kuzey Kore, irtibat bürosunu havaya uçurdu

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Güney Kore: Kuzey Kore, irtibat bürosunu havaya uçurdu
Güney Kore: Kuzey Kore, irtibat bürosunu havaya uçurdu

Kuzey Kore, yeniden 'düşman kardeşliğe' terfi ettirdiği Güney Kore ile çıkan broşür krizinde, iletişimi kesmekle kalmayıp irtibat bürosunu da yerle bir etti.

Güney Kore'deki aktivistlerin Kuzey Kore tarafına karşıt broşürler yollamasıyla başlayan ve Kuzey'in askeri harekat ihtimalini dahi masaya koyduğu krizde kuzey tarafının kızgınlığı yatışacak gibi durmuyor.

Yarımadada yaklaşık 3 yıldır süren barış havasını yok etmesinden korkulan krizde gerilim yükselirken bu sabah Kuzey Kore'nin Güney sınırına yakın Kaesong şehrinden patlama sesleri geldi. Ardından askeri bir kaynak, Kuzey Kore'nin Güney Kore ile olan iletişim ofisini havaya uçurmuş olabileceğini söyledi.

 

Nitekim Güney Kore Birleşme Bakanlığı'ndan yapılan tek cümlelik açıklamada da "Kuzey Kore, (yerel saatle) 14.49'da Kaesong irtibat bürosunu havaya uçurdu" ifadesi kullanıldı.

 

 

 

Kim Yo-jong

Kuzey Kore liderinin kız kardeşinden Güney Kore’ye 'askeri harekat' tehdidi

Bugün de Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) haberine göre, Kuzey Kore ordusu yaptığı açıklamada, Güney Kore'yi Askerden Arındırılmış Bölge'ye (DMZ) asker göndermekle tehdit etti.

 

Koreler arası yakınlaşma adımları sil baştan

Güney Kore'de, Kuzey sınırında balonla broşür atma, yıllardır aktivistlerin başvurduğu bir yöntem. Kuzey Kore, bu eylemi kendisine yönelik bir saldırı olarak değerlendiriyor.

 

 

1 Mayıs Stadyumu

 

Güney Kore lideri, binlerce Kuzey Koreliye seslendi: 70 yıllık husumeti bitirelim

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Nisan 2018'de iki ülke sınırındaki Panmunjom ateşkes köyünde bir araya gelmişti. Zirve sonunda yayımlanan ortak açıklamada, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması ve mevcut ateşkesin kalıcı barış anlaşmasına dönüştürülmesi için görüşmelere başlama konusunda anlaşmaya varıldığı duyurulmuştu.

 

Moon ve Kim, bu tarihi zirvenin ardından Mayıs 2018'te de bir araya gelmiş ve ülkeleri arasındaki barış sürecini ele almıştı.

İki lider, Eylül 2018'de Pyongyang'da bir araya gelmiş, gerilimi düşürme konusunda anlaşmaya varmıştı. Pyongyang'daki görüşmede iki ülke arasında barış için ortak çabalarını sürdürme sözü veren Moon ve Kim ortak bildiri yayımlamıştı.

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