  • BIST 94.331
  • Altın 193,277
  • Dolar 4,6370
  • Euro 5,4612
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAYetişkinler çevre duyarlılığı konusunda çocuklara doğru rehber olamıyor

Güngördü: “Halkı yanımıza aldık”

» »
Güngördü, UBP Girne aday tanıtım şöleninde konuştu:
Güngördü: “Halkı yanımıza aldık”

Girne Belediye Başkanı ve Bağımsız Aday Nidai Güngördü, yerel seçimlerde kendisine destek veren Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Girne’de düzenlediği Girne Bölgesi Belediye Başkanları ve Belediye Meclis Üyesi Aday Tanıtım Şöleni’ne katıldı. 

Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre,etkinlikte konuşan Güngördü, geçtiğimiz seçimlerde ve 4 yıllık görev süresince UBP’ninve UBP’li meclis üyelerinin desteğini her zaman hissettiğini ifade ederek, bu seçimlerde de kendisine destek bildiren parti yönetimi ve partililere teşekkür etti. 
Bağımsız aday Güngördü, Girne’yi yönetmenin tecrübe istediğine vurgu yaparak, halkı da yanlarına alarak birlikte başarılı işler yaptıklarını söyledi. 

“16 yıl süren bir dönemin kapanıp yeni bir dönem başladığını” ifade eden Güngördü, şeffaf, demokratik, katılımcı ve halka açık bir belediyecilik sergilediklerini ve iki kez kent kurultayı düzenleyerek, halkın yönetimde söz almasını sağladıklarını kaydetti.

Güngördü, “İşte kent kurultayları, işte imar planı, işte yollar, işte kaldırımlar, işte hayvan barınağı, işte sanat galerisi…” diyerek, 4 yıllık süre içerisinde kenti daha iyiye götürecek projeler hayata geçirdiklerini belirtti.
Güngördü, işini çok sevdiğini, Girne’yi çok sevdiğini belirterek, halkın ve UBP’lilerinde desteğiyle dört yıl daha Girne Belediye Başkanlığına devam etmek ve yeni projeleri hayata geçirmek istediğine işaret etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Ulaş Gökçe sanayi bölgelerini ziyaret etti13 Haziran 2018 Çarşamba 13:59
  • Yalkut: "Yeni Erenköy Belediyesini El Birliği ile Ayağa Kaldıracağız "13 Haziran 2018 Çarşamba 13:05
  • İskele’de Fikret hoca rüzgarı:“Kısır döngüyü kıracağız, İskele’yi birlikte yöneteceğiz!”13 Haziran 2018 Çarşamba 13:02
  • YSK Başkanı Şefik seçime katılım çağrısı yaptı13 Haziran 2018 Çarşamba 12:16
  • Kuzey Kıbrıs seçimlerinde bu da oldu.. Seçim ofisine büyülü yumurta attılar13 Haziran 2018 Çarşamba 11:46
  • Harmancı: “24 Haziran’daki seçim, iyi ile kötü arasındaki seçimdir”13 Haziran 2018 Çarşamba 11:00
  • Detay TV'de Taner Ulutaş'ın konuğu Mağusa Başkan adayı Güneş Güneşoğlu12 Haziran 2018 Salı 23:24
  • Aygın: “Ticari hayatın canlanması için çalışacağız”12 Haziran 2018 Salı 19:30
  • Özçınar, STÖ’lerle bir araya gelerek projelerini paylaştı12 Haziran 2018 Salı 19:23
  • Karaman ve ekibi Karaoğlanoğlu’nda Sanayi Bölgesi’ndeydi12 Haziran 2018 Salı 18:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti