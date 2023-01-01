Günlük burç yorumları (1 Ocak 2023)

KOVA

Bugün sizden yaşça büyük insanlarla iletişimde kalabilir ve önemli bilgiler, övgüler alabilirsiniz. Onların deneyimlerinden istifade edin derim.

BOĞA

Kendini bugün birçok açıdan tamamlanmış hissedebilirsiniz. Gelecek planları için bugün çok da iyi bir gün olmayabilir. Dinlenmeye bakın.

İKİZLER

Suskun, sessiz, sakin bir gün geçirmenizi tavsiye ederim. Bugün daha çok kendinizle kalıp, kalbinizi, ruhunuzu dinlemenizi tavsiye ederim.

YENGEÇ

Bugün çevrenizle biraz daha yakın ilişkiler kurup sürekli bir konuşma ihtiyacında olabilirsiniz. Konuştuklarınıza dikkat edin bu yeterli.

ASLAN

Kendinizi daha güçlü hissedebileceğiniz bir gün olabildiğince gelecek planları yapmaya bakın. Ama bu noktada iyimser kalmaya bakın.

BAŞAK

Yılın bu ilk gününde kendinizi karamsar hissetmemeniz gerekir. Özellikle ortak gelirler ve para konusunda kafanıza takılan şeyler olabilir. Biraz rahat olun!

TERAZİ

İkili ilişkiler konusunda özellikle son haftalarda kafanıza takılan mevzular tekra tekrar aklınıza gelip sizi huzursuz edebilir. Bu konuları konuşun.

AKREP

Bugün daha yaşamadığınız koca bir yılı üzerinize yıkılmış gibi hissedebilirsiniz. Karamsar düşüncelere bugün düşmemeye bakın. Koy verin kendinizi.

YAY

Evcil hayvanınızla ilgilenip, biraz ortalığı toparlamaya ne dersiniz? Aşk ve para konularında enteresan fikirler aklınıza gelebilir.

OĞLAK

Bugün yalnız kalmamaya gayret edin derim. Çünkü ailenizle ve yakın çevrenizle olmanız sizi olumsuz düşüncelerden uzaklaştırabilir.

KOVA

Bugün eğer yakın çevrenizle bir araya gelmek gibi bir durumunuz varsa iletişimde daha olumlu olun. Eleştiri dilinden uzak kalın.

BALIK

Maddi konularda kaygılanmak için henüz çok erken. Tam olarak elinizde kalanları düşünerek çok daha olumlu bir yerden bakın hayata.