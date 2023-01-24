  • BIST 5.366,52
  • Altın 1166.851
  • Dolar 18.8036
  • Euro 20.4168
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAİngiltere'de hemşireler yeniden iki günlük greve gitti

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı askerlik duyurusu yayımladı

» »
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı askerlik duyurusu yayımladı
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı askerlik duyurusu yayımladı

Güv.KK’dan yapılan açıklamada yükümlülerin kendilerine teslim edilen çağrı pusulalarında belirtilen tarihlerde ASAL ve Seferberlik Şube Müdürlüğünde ( Lefkoşa) son yoklamaya katılacakları belirtildi.

Açıklama şöyle:

“Değiştirilmiş şekli ile 59/2000 sayılı Askerlik Yasası gereği, 2005 doğumlu erkek KKTC vatandaşları, 01 Ocak 2023 tarihinden itibaren askerlik çağına girmişlerdir.

Son yoklamaları, 06-10 Şubat 2023 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) 08.30-16.00 saatleri arasında Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ASAL ve Seferberlik Şube Müdürlüğünde (Lefkoşa) yapılacaktır.

Yükümlüler kendilerine teslim edilen çağrı pusulalarında belirtilen tarihlerde ASAL ve Seferberlik Şube Müdürlüğünde (Lefkoşa) son yoklamaya katılacaklardır.

Her ne sebeple olursa olsun bugüne kadar yoklamaya hiç katılmamış veya henüz yurt ödevini yapmamış olan 2005 ve daha yaşlı doğumlu, askerlik ertelemesini yaptırmayan KKTC ve çift uyruklu yükümlüler bu yoklamaya katılmak zorundadırlar.

Yükümlülerin ASAL ve Seferberlik Şube Müdürlüğünde yapılacak olan son yoklamaya:

a. KKTC kimlik kartının aslı,

b. KKTC doğum kayıt belgesi (aslı),

c. Çift uyruklular için T.C. kimlik kartının aslı, T.C. vukuatlı nüfus kayıt örneği ve KKTC yurttaşlık belgesinin aslı,

ç. Öğrenci olanlar için öğrenci belgesi (üniversite öğrenci belgeleri Milli Eğitim Bakanlığından onaylı olacaktır),

d. Mezun olanların diplomalarının aslı (Ayrıca, Meslek Lisesi Diplomaları ile Çıraklık ve Kalfalık belgelerinin KKTC Milli Eğitim Bakanlığından onaylı fotokopileri),

e. Sürüş ehliyeti olanlar sürüş ehliyetinin aslı,

f. İkametgah belgesi,

g. Sağlık problemi olanların. Rahatsızlıklarını gösteren sağlık raporunun aslı ve fotokopisi, varsa epikriz raporu ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

6.Son yoklamaya gelenlerin, kapalı alanlarda maske takmaları ve kendilerine tebliğ edilmiş olan son yoklama çağrı pusulalarında belirtilen randevu gün ve saatine uymaları önem arz etmektedir.

7.Yükümlülere gerekli duyuru ve tebligatlar, köy ve mahalle muhtarlıkları tarafından yapılmış olup, radyo, televizyon ve yazılı basın yoluyla yapılan bu duyurular değiştirilmiş şekli ile 59/2000 sayılı Askerlik Yasası’nın 25’inci maddesi gereğince yükümlülere yazılı tebligat yapılmış gibi kabul edilecek ve duyurulara rağmen meşru bir özrü olmaksızın yoklamaya katılmayanlar, yoklama kaçağı durumuna düşeceklerinden, haklarında yasal işlem başlatılacaktır.

8. Yükümlüler bu duyuru metnine ve konuyla ilgili daha fazla bilgiye mucahit.gov.ct.tr internet adresinin ana sayfasından ulaşabileceklerdir.”

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İmdadına Başkan Amcaoğlu yetişti!24 Ocak 2023 Salı 17:11
  • Beklenen ödeme yapıldı!24 Ocak 2023 Salı 17:10
  • Şan: Vergi matrahları ve maaş artışları bugün Bakanlar Kurulu'nda24 Ocak 2023 Salı 16:30
  • Erhürman'dan istifa açıklaması:...parti organlarında görev dağılımı/bölüşümü konularını gündemimize aldığımız doğrudur24 Ocak 2023 Salı 16:27
  • Akova'da Ev Yangını24 Ocak 2023 Salı 16:15
  • Evinde Ölü Olarak Bulundu24 Ocak 2023 Salı 16:09
  • Besim: Ciddi bir ilaç krizi yaşanıyor24 Ocak 2023 Salı 16:06
  • Vefat Eden Şahısların Otopsi Sonucu Açıklandı24 Ocak 2023 Salı 15:57
  • Bakanlar Kurulu toplandı24 Ocak 2023 Salı 15:30
  • Amcaoğlu: Döviz ve borsa nedeniyle akaryakıt fiyatları oynadı24 Ocak 2023 Salı 14:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti