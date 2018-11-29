“Hak Temelli Çocuk Hakları Eğitimleri” gerçekleştiriliyor

Girne Belediyesi Danışma ve Destek Merkezi ile Evrensel Çocuk Hakları Derneği işbirliğinde; “Hak Temelli Çocuk Hakları Eğitimleri” başlığı altında bir eğitim çalışması gerçekleştiriliyor.

Girne Belediyesi Danışma ve Destek Merkezi ile Evrensel Çocuk Hakları Derneği işbirliğinde; “Hak Temelli Çocuk Hakları Eğitimleri” başlığı altında bir eğitim çalışması gerçekleştiriliyor.

Çocuk ihmal ve istismar türlerinin konuşulacağı, çocukları istismardan koruyucu ve önleyici faaliyetler ve tedavi edici uygulamaların yer alacağı eğitim, çocuklarla temas eden bireyler; polis, psikologlar, belediye çalışanları, öğretmenler, sosyal hizmet uzmanları gibi meslek gruplarına yönelik olacaktır.

Konuşmacılar:

Çocuk Hakları Uzmanı Av. Laden Asilzade,

Psikoterapist ve Uzman Psikolojik Danışman Ayten Özipek,

Uzm. Dyt. Ayten Kanioğluları

Yrd. Doç. Dr. Tuba Him Karabıyıklı