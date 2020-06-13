Hasan Çakmak Kitaplarını Zayder Üyeleri İçin İmzaladı

Yazar Hasan Çakmak, Zeytin Ağacı Eğitim Yardımlaşma Derneği’nde (ZAYDER) sohbet toplantısına katıldı, kitaplarını imzaladı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Gamana Danışmanlık Merkezi’nin orgaziyasyonu ile gerçekleştirilen buluşmada katılımcılar Hasan Çakmak’a kitaplarını imzalatma fırsatı buldular.

Gamana Danışmanlık Merkezi Direktörü İpek Kabidan’ın yazar Hasan Çakmak’ı sunuşu ile başlayan kültür buluşmasında Dernek Genel Başkanı Rabia Özcömert de konuştu.

Zeytin Ağacı Eğitim Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Rabia Özcömert konuşmasında Hasan Çakmak gibi uluslararası niteliğe sahip bir yazarı dernek merkezinde görmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Özcömert konuşmasının ardından Hasan Çakmak’a teşekkür plaketi de takdim etti.

Plaket takdimi sırasında konuşan Hasan Çakmak da dernek yetkililerine teşekkür etti ve 50’ye yakın ülke dolaştıktan sonra Lefkoşa’da da okurlarıyla buluşmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.

Çakmak yazarlık serüvenini ve YOL isimli son kitabını anlattı, soruları yanıtladı ve kitaplarını imzaladı.