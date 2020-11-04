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Hasan Taçoy İkinci Turda Devam Kararı Aldı...

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Hasan Taçoy İkinci Turda Aday
Hasan Taçoy İkinci Turda Devam Kararı Aldı...

Ulusal Birlik Partisi (UBP) 11’inci Olağanüstü Kurultayı’nda Faiz Sucuoğlu ile birlikte ikinci tura kalan Hasan Taçoy 7 Kasım Cumartesi günü yapılacak seçimde devam kararı aldı.

 

Ulusal Birlik Partisi (UBP) 11’inci Olağanüstü Kurultayı’nda Faiz Sucuoğlu ile birlikte ikinci tura kalan Hasan Taçoy 7 Kasım Cumartesi günü yapılacak seçimde devam kararı aldı.

Yazılı bir açıklama yayınlayan Hasan Taçoy, yarıştan çekilmeyeceğini duyurdu.

Taçoy’un yazılı açıklaması şöyle:

“Büyük bir olgunluk ve demokrasi şöleni içerisinde geçen Ulusal Birlik Partisi 11’inci Olağanüstü Kurultayı nedeni ile hepinize teşekkür ederim.

Önce partimize, sonra da aday olduğum sürede ve sandıklarda bana sahip çıkan partililerimize teşekkürü bir borç bilirim.

Üyelerimizin tercihleri doğrultusunda 7 Kasım 2020 Cumartesi yapılacak olağanüstü kurultayımızın, hepimize hayırlı olmasını dilerim. Sandık, ikinci turu işaret etmiştir.

Demokrasiye inanan, Bana destek veren, benle yola çıkan, yolun sonuna kadar benle yürüyen tüm partili arkadaşlarımla ikinci turda da bu yolu yürümeye devam edeceğiz.

Parti tüzüğü de, demokrasi de ikinci turun yapılmasını öngörüyor. Ben de bu sese kulak vereceğim.

İlk turu tamamladık, ikinci tur için daha çok çalışarak kurultaydan zaferle ayrılacağımıza olan inancım tamdır.

Biz, partimizin birlik içerisinde büyüyeceğine inanıyoruz. Seçim her vatandaş için en demokratik haktır. UBP, parti içi ya da ülke geneli seçimlerden hep büyüyerek çıkmıştır. Buna uygun çalışmaya devam edeceğiz. Tüzüğün uygun gördüğü şekilde 7 Kasım 2020 Cumartesi gününe hazırlanacağız.

Aslolan Ulusal Birlik Partisi’dir.

Aslolan KKTC’dir.

Hasan Taçoy olarak, sizlerle birlikte çıktığım bu yolda, yine sizlere güvenerek Hasan Taçoy olarak ilerleyeceğim.

Yeni bir başarı hikayesi mümkün…

Bu duygu ve düşüncelerle yeniden, daha güçlü ve daha inançlı bir şekilde yola çıkıyoruz.”

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