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Hedef ne idi ne oldu? Poşetin fiyatı ise 1 TL’ye yükseltildi

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1 Haziran itibarıyla saplı plastik poşet torbaların ücretli veya ücretsiz marketlerde müşteriye verilmesini yasaklama kararı alan hükümet, bu süreyi 1.5 yıl daha uzattı.
Hedef ne idi ne oldu? Poşetin fiyatı ise 1 TL’ye yükseltildi

1 Haziran itibarıyla saplı plastik poşet torbaların ücretli veya ücretsiz marketlerde müşteriye verilmesini yasaklama kararı alan hükümet, bu süreyi 1.5 yıl daha uzattı.

Poşetin fiyatı ise 1 TL’ye yükseltildi.

Hükümet, Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Yönetimi Tüzüğü’nde yaptığı değişiklikle saplı plastik poşet torba yasağını 1.5 yıl uzattı.

28 Aralık 2022 tarihinde alınan kararla 1 Haziran 2023 itibarıyla, saplı plastik poşet torbaların ücretli veya ücretsiz marketlerde müşteriye verilmesine yasak getirilmişti. Çok hafif sapsız plastik torbalar ise bu yasaktan muaf tutulmuştu.

31 Mayıs’ta toplanan Bakanlar Kurulu, yasak kararını 2024 sonuna bıraktı. Bakanlar Kurulu aldığı kararla ayrıca 15-50 mikron aralığındaki market ve mağaza poşetlerinin fiyatına 4 kat birden artırdı. 25 kuruş olan poşetler 5 Haziran itibarıyla 1 TL’den satılacak.

Bazı iş çevreleri, sektördeki makinelerin âtıl olacağını, çalışanların işsiz kalacağı ve fabrikaların kapanacağı gerekçesiyle tüzüğün değiştirilmesini talep ediyordu.

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