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Hekimoğlu: 2020 olimpiyat hedefi için çalışıyoruz

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Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Milli Atlet Yiğitcan Hekimoğlu’nu kabul etti.
Hekimoğlu: 2020 olimpiyat hedefi için çalışıyoruz

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Milli Atlet Yiğitcan Hekimoğlu’nu kabul etti. Bakanlık açıklamasına göre, Yiğitcan Hekimoğlu kabulde yaptığı konuşmada, 2020 olimpiyat hedefi için çalıştıklarını, devlet büyüklerinin kendilerini kabul edip, desteklemesinin önemli ve değerli olduğunu söyledi.

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Milli Atlet Yiğitcan Hekimoğlu’nu kabul etti. Bakanlık açıklamasına göre, Yiğitcan Hekimoğlu kabulde yaptığı konuşmada, 2020 olimpiyat hedefi için çalıştıklarını, devlet büyüklerinin kendilerini kabul edip, desteklemesinin önemli ve değerli olduğunu söyledi. “Uluslararası arenada elde edilen başarılarda Kıbrıs Türkü’nün varlığını ve bütünlüğünü ispat etmemiz ve  bunun bir parçası olmak onur verici” diyen Hekimoğlu, büyüklerinin desteğiyle  daha iyi noktalara gelebileceğine inandığını dile getirdi.

ÜSTEL: “GENÇLERİMİZE ÖRNEK…”


Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel ise, uluslararası başarılara imza atan Hekimoğlu’nu takip ettiklerini ve kendisi ile gurur duyduklarını söyledi. Hekimoğlu'nun bugüne kadar bir çok yarışta başarı sağladığını belirten Üstel, bu başarıların ülkedeki gençlere büyük bir örnek ve motivasyon olmasını temenni etti. Üstel, Kıbrıs Türk halkı olarak gençlerimize fırsat verilmesi halinde ne tür başarılara imza atabileceklerini gördüklerini de söyledi. Yiğitcan için üzerlerine düşecek her türlü katkıyı yapmaya hazır olduklarını belirten Üstel, ülkede birçok yetenekli genç bulunduğunu ve bu gençlerin ortaya çıkarılmasının ülke geleceği açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Yiğitcan’ın başarılarının ülkenin tanıtımı açısından da önemli olduğunu dile getiren Üstel, Yiğitcan’ın 2020 Temmuz ayında yapılacak olimpiyatlara katılıp başarılı olmasını da diledi.
 

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