Hırsızlık zanlısı mahkemeye çıkarıldı

Lapta’da 7 Eylül 2020 tarihinde meydana gelen emanetçi tarafından hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Nurhan Erim Yanık dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Lapta’da 7 Eylül 2020 tarihinde meydana gelen emanetçi tarafından hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Nurhan Erim Yanık dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Detay Özel - Evrim Kamalı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Haluk Ceylan olayla ilgili bulguları aktardı. Ceylan huzurda bulunan zanlı Nurhan Erim Yanık’ın “EmanetçiTarafından Sirkat" suçundan methaldar olduğunu söyledi. Polis 7 Eylül 2020 tarihinde saat 20.00 raddelerinde Lapta'dasakin Hüseyin Cem Paşaoğulları’nın kendisine ait olan eskiden kalma üzerinde 1898 yılı damgası bulunan bronzdan mamul kartal heykelini değerini öğrenmesi içinLapta'da sakin zanlı Nurhan Erim Yanık’a eşi aracılığı ile verdiğini, ancak adı edileninsöz konusu tarihten itibaren heykeli geri getirmemesi üzerine polise şikâyette bulunduğunu söyledi. Polis zanlının şikayet üzerine tutuklandığını ve aleyhine soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis zanlının mesele ile ilgili olarak gönüllü ifade verdiğini vermiş olduğu ifadenin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini mesele ile ilgili olarak görgü tanığı olup olmadığının araştırılacağını belirterek zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı sözkonusu bronz heykeli gördüğünü satışının suç olabileceğini düşündüğünden almadığını söyledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Alev Ulunay zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.