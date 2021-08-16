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Homofobik saldırılara maruz kalan Ebrar Karakurt’a destek büyüyor: Size ne!

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Milli voleybolcu Ebrar Karakurt’un kız arkadaşıyla fotoğrafını paylaşması üzerine maruz kaldığı homofobik saldırıların ardından sporcuya destek büyüyor.
Homofobik saldırılara maruz kalan Ebrar Karakurt’a destek büyüyor: Size ne!

Instagram hesabından sonradan kaldırdığı bir fotoğraf paylaşan voleybolcunun cinsel yönelimiye ilgili nefret söylemi içeren paylaşımlar yapıldı.

 

Bazı sitelerde hedef gösterilmeye çalışılan başarılı voleybolcuya daha sonra toplumun farklı kesimlerinden büyük destek geldi.

Aralarında bilikte mücadele verdiği Naz Aydemir Akyol’dan şarkıcı Demet Akalın’ın da bulunduğu destek paylaşımlarında öne çıkan çıkan mesaj ise ‘Size ne’ oldu.

Karakurt daha sonra 2019 FIVB Uluslar Ligi finallerinin rüya takımında yer aldığı plaketiyle verdiği pozu paylaşarak homofobik saldırılara imalı bir yanıt verdi. Story’sini ‘Ben böyleyim’ şarkısı eşliğinde paylaştı.

 
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