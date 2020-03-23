HÜKUMETE SORULAR

Bu ülkede emekçiden yana olacak hiçbir Hükümet olmayacak mı?

Her geçen gün çalışanın cebinden çalanlar en zor zamanda bile ellerini çalışanın cebine atmakta çare arıyorlar. Üç ay önlem deyip sanki çalışanın hakkı değilmiş gibi dokuz az sonra ödenecek olan 13.ncü maaşa ve altı ayda bir verilen hayat pahalılığına göz diktiler.

Hep söylerim çalışanın cebinden eksilenle ekonomi çözülmez.

Siz bu parayı eksiltirseniz. Esnafa akacak para azalır. Esnaf çalışanını ve onun sosyal haklarını ödeyemez. Kredisini ödeyemez aldığı malın parasını ödeyemez batar

Siz bu parayı eksiltirseniz. Ev kiraları ödenemez ev sahipleri mağdur olur.

Siz bu parayı eksiltirseniz. Taksitle konut alanlar borçlarını ödeyemez hem yaptıkları ödemeden olurlar hem de inşaat şirketleri batar.

SİZ BU PARAYI EKSİLTİRSENİZ TEK KARLI SEKTÖR BANKALAR. FİNANS KURULUŞLARI VE TEFECİLER OLUR.

Çözüm çalışanın cebinden çalmak değildir

Bu düzenin kaymağını yiyenlerdir.

Bankalar her yıl karlarını astronomik oranda artıran bankalardır.

Normal dönemde büyük karlar yapıp yeni yeni yatırımlara yönelen beş yıldızlı otel sahipleridir.

Normal dönemde ülkemizde çok çok ciddi kazançlar sağlayan üniversitelerdir.

Yıllardır nereden buldun yasası olmadığı için devlete vergi vermeyen olağan üstü zenginlerdir.

Her gün için büyük paralar kazanan bet ofis sahipleridir.

Her gün çok ciddi para kazanan kumarhane sahipleridir.

Her gün çok para kazanan gece kulüpleridir.

Bu listeyi daha fazla uzatabilirim.

Şimdi verme sırası önce bu kesimlerdedir. hükumet önce bu kesimlerin ortaya koyduklarını açıklasın sonrası çalışan da yapacağı fedakârlığı oturup konuşur.

Böyle emrivaki ile önce çalışandan başlamak en büyük haksızlıktır.

Hükümet oturur hatta muhalefeti da bu işin içine katar. bu olağan dışı durumu atlatmak için gerekli finansmanı bir hesaplar. Kendi fonları dışında hangi kesimden ne kadar finansman sağlaması gerektiğini bir hesaplar ve bu kesimlere bunu bildirir.

Bu kesimler ile ayrı ayrı toplantılar yaparak bu miktarları netleştirir.

Öyle bu çalışma yapılmadan direkt elini çalışanın cebine at ben bu kararları aldım demek sadece kolaycılık ve teslimiyet olur. Üstelik gerekçeniz bir tane sizi ben öderim. Yani sizin devlete çalışarak yaptığınız katkıya karşılık bir patron edası ile ben ne istersem o kadar veririm.