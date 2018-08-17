Hülya Avşar’dan bacak şov

Geride bıraktığımız haftalarda Ayvalık’taki evine hırsız giren Hülya Avşar yaşadıklarını paylaşmış ve koruk dolu anları büyük bir soğukkanlılıkla anlatmıştı. 54 yaşındaki Avşar sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla yaşadığı sıkıntılı günleri geride bırakmış görünüyor. Evinde otururken çekilmiş ve bacaklarını sergilediği bir fotoğrafını paylaşan Avşar’ın yıldız emojisi ile yüklediği fotoğraf kısa süre içerisinde 50 bini aşkın beğeni aldı.
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