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Hülya Avşar’dan bacak şov

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Sinema ve televizyon sektöründe uzun zamandır adını duyurmayı sürdüren Hülya Avşar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.
Hülya Avşar’dan bacak şov

Geride bıraktığımız haftalarda Ayvalık’taki evine hırsız giren Hülya Avşar yaşadıklarını paylaşmış ve koruk dolu anları büyük bir soğukkanlılıkla anlatmıştı. 54 yaşındaki Avşar sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla yaşadığı sıkıntılı günleri geride bırakmış görünüyor. Evinde otururken çekilmiş ve bacaklarını sergilediği bir fotoğrafını paylaşan Avşar’ın yıldız emojisi ile yüklediği fotoğraf kısa süre içerisinde 50 bini aşkın beğeni aldı.

 

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