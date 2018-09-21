İçişleri Bakanlığı Kanlıköy Barajında balıkların yaşama tutunması için çalışma yaptı

İçişleri Bakanlığı, Kanlıköy Barajında balıkların yağmur dönemine kadar bir bölgede toplanması ve yaşama tutunması için çalışma yaptı.

İçişleri Bakanlığı, Kanlıköy Barajında balıkların yağmur dönemine kadar bir bölgede toplanması ve yaşama tutunması için çalışma yaptı.

İçişleri Bakanlığından verilen bilgiye göre, baraj içerisindeki suyun bir noktaya toplanması için ekskavatör ile yapılan çalışma sonucunda balıkların bir bölgeye toplanarak yaşama tutunması sağlandı.

İçişleri Bakanlığı, açıklamasında, Kanlıköy Barajındaki suyun azalmasına bağlı olarak baraj içerisindeki balıkların tükenmemesi ve ekolojik dengenin bozulmaması için Taşkent Doğa Parkı yetkililerinin yardım çağrısı üzerine İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın konuya duyarlı davranarak İçişleri Bakanlığı personeline bölgede inceleme yaptırdığını kaydetti.

Bu çerçevede Taşkent Doğa Parkı yetkilileri ve İçişleri Bakanlığı personelinin koordineli çalışmalarının devam ettiği belirtilen açıklamada, “Ekolojik dengenin ve balıkların korunması amacıyla çalışmalar sürmektedir. Yağmur dönemine kadar su akarları sulama amaçlı olarak kullanılmayacak ve baraja akıtılması sağlanacaktır” denildi.