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İlk Carter uçağı Ercan’a indi: Yolcular karantinaya girecek

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İlk Pegasus uçağı Ercan’a indi: Yolcular karantinaya girecek
İlk Carter uçağı Ercan’a indi: Yolcular karantinaya girecek

Türkiye’den Pegasus Hava Yolları’na ait charter sefer uçağın Ercan Havalimanı’na iniş yaptığına dair görüntüler sosyal medyada yer aldı.

“20 CİVARINDA YOLCU VAR”

 Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi, uçağın indiğini doğruladı. Uçağın bu sabah saatlerinde Ercan Havalimanı’na indiğini belirten Mustafa Sofi, 20 civarında yolcu olduğunu, ancak henüz tam net sayıyı bilmediğini vurguladı.

“GELENLER KARANTİNAYA GİRECEK”

Söz konusu yolcuların herhangi bir kategori ile inmediğini belirten Sivil Havacılık Dairesi Müdürü, “Kategori uygulaması 1 Temmuz’dan sonra olacak. Gelen yolcuların hepsi karantinaya girecek” şeklinde konuştu.

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